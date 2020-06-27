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Главу компании - одного из ведущих застройщиков в стране, нашли мертвым в собственном офисе

, 08:57 [ «Аргументы Недели» ]

Главу компании - одного из ведущих застройщиков в стране, нашли мертвым в собственном офисе
Фото: flickr.com

В центре Москвы найден мёртвым глава группы компаний «Пионер».  Андрей Грудин был генеральным директором фирмы, которая занималась строительством апарт-отелей в дорогих районах Москвы и Питера.

Компания Грудина входит в топ-10 застройщиков страны по надёжности и недавно они объявили, что запускают франшизу по строительству апарт-отелей сети YE'S, а сегодня ночью тело Грудина нашли в офисе "Пионера" на Малой Пироговской с огнестрестрельным ранением. 

Предварительная версия -  бизнесмен застрелился сам. Сейчас в деле разбираются следователи.

БИ
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