Мужчина «психанул» и изнасиловал свою полуторогодовалую дочь. Признался. Оправдали

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26 июня 2020, 23:08 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

фото: соцсети

На днях бугульминский горсуд полностью оправдал мужчину, который изнасиловал свою полуторогодовалую дочь и признал свою вину. «Просто психанул», – сказал он в оправдание. Судью ответ удовлетворил. Педофила освободили.

Пока сестер Хачатурян, которых годами истязал отец, не выпускают из-под стражи за «убийство по предварительному сговору», в Бугульме на воле оказывается педофил, который признался в изнасиловании собственной полуторагодовалой дочери. Суд, дескать, решил, что раз изнасиловал «не для удовлетворения сексуальной потребности», а «на зло жене», с которой поругался, то состава преступления нет. Такое вот правосудие. Рассказываем сначала.

27 октября 2019 года в местную больницу Бугульмы привезли ребенка с кровотечением. Травму малышка получила, когда находилась дома с отцом, который в 11 вечера позвонил супруге и рассказал о том, что у дочери повреждения. Скорую, к слову, папаша не хотел вызывать до последнего, но жена, к счастью, настояла.

Итак, девочку осмотрел врач-гинеколог и обнаружил признаки насилия. Хирургическая помощь нужна была незамедлительно. Малышку доставили в Детскую Республиканскую клиническую больницу и тут же позвонили в ОМВД по Бугульминскому району. Те передали материалы дело в СУ СКР по Республике Татарстан, а они уже возбудили уголовное дело по статьей 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Мать девочки написала заявление на мужа. Следствие потребовало отправить подозреваемого в СИЗО, но те решили не заморачиваться: домашний арест. К семье приближаться не разрешили, но фигурант дела это правило, разумеется, нарушил. Из-за этого, видимо, и женушка его решила уже на суде выступить в защиту отца, между прочим, троих детей, и попросила снять с него обвинения. К счастью, гособвинение после этого отстранило ее от представления интересов малышки, потому что «ее действия наносили ущерб действиям несовершеннолетней».

Снова вернемся к обвиняемому. Во время следствия он утверждал: «хотел поменять подгузник, случайно причинил травмы». Всем ясно, что это абсурд, но эксперта, чтобы доказать это, привлекли. В ходе судебного процесса разъяснили: такие травмы случайными быть не могут.

Обвиняемый после этого признался: разозлился из-за ссоры с супругой и «сорвал зло на ребенке». «Просто психанул», – сказал он. А суд, как нам уже известно, махнул рукой. Состава преступления в его действиях удивительным образом не нашли. А на все доказательства следствия и признание самого подсудимого в том, что он изнасиловал ребенка, просто закрыли глаза. ОН ВЕДЬ НЕ ПЫТАЛСЯ УДОВЛЕТВОРИТЬ СЕКСУАЛЬНУЮ ПОТРЕБНОСТЬ, А «ПРОСТО ПСИХАНУЛ».

И, благо, есть люди в этой системе, которым не все равно. Заместитель бугульминского городского прокурора Николай Вдовин был поражен решением суда: «Было приведено множество доказательств того, что подсудимый действовал именно с прямым умыслом. Это показания и матери ребенка, и фельдшера скорой помощи, приехавшей на вызов к травмированной девочке, наконец, показания самого обвиняемого. Хотя и не сразу, но он сознался, что якобы «от злости» совершил насилие над дочерью. При расследовании была проведена судебно-медицинская экспертиза, в суде допрошен эксперт, который подтвердил возможность травмирования органов девочки тем способом, о котором заявил сам же подсудимый. Такие травмы случайным способом нанести просто нельзя. Кроме того, суд не дал оценку тому, что девочке в том числе был причинен легкий вред здоровью. А уж подоплека причины, по которой это было сделано, разве имеет значение? Естественно, с решением Бугульминского горсуда мы в итоге не согласились и внесли апелляционное представление в Верховный суд Республики Татарстан».

Вот только бессовестный адвокат оправданного Салават Раупов сразу после этого подал в тот же Верховный возращение на представление прокуратуры: «Я считаю, что суд принял верное и обоснованное решение, –отметил в разговоре с корреспондентом «Вечерней Казани» защитник. – Поэтому будем настаивать на том, чтобы вердикт остался в силе».

Да что вообще происходит в этой стране? У нас дают сроки за попытки защититься, обвиняют жертв насилия в том, что они сами стали провокаторами или вообще «могли бы и потерпеть», а люди, насилующие собственных детей и расчленяющие любовниц, спокойно себе ходят на свободе и радуются жизни!

Как вообще можно чувствовать себя в безопасности с такой системой правосудия? Может, хватит оправдывать насильников, педофилов и убийц? Может, пора посадить #зверявтюрьму и начать выносить справедливые приговоры по-настоящему виновным?