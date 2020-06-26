С 23 июня оборот столичных предприятий общественного питания вырос почти на 42%

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26 июня 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Столичные предприятия общественного питания смогли полностью возобновить свою работу 23 июня, избавившись от «коронавирусных ограничений». С этой даты рост среднесуточного оборота таких заведений составил 41,6 процента. Такую информацию передает ТАСС.



По словам заместителя мэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, можно говорить о том, что московская отрасль общепита крайне быстро восстановила обороты. Достаточно сказать, что в период 23-24 июня среднесуточный оборот отрасли общепита в мегаполисе составил 678 миллионов рублей (это на 240 миллионов рублей больше среднего показателя столицы за период с 23 по 29 марта). По словам чиновника, после того как жители и гости Москвы снова получили разрешение на посещение основных залов местных ресторанов, вырос средний чек таких предприятий. Его рост относительно периода работы только летних веранд составил 12,8 процента.



Отмечается, что особенные сложности московские рестораторы испытывали в период 30 марта-11 апреля. Уже с 12 апреля началось постепенное восстановление отрасли, чему способствовало сосредоточение усилий на работе навынос, — уточнил Владимир Ефимов.