Высокопоставленные охотники поделили почти 6 млн гектаров лесного фонда России

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26 июня 2020, 21:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Открытые медиа

Фото: соцсети

«Открытые медиа» составили топ-50 VIP-собственников охотничьих угодий в России. Среди них - крупнейшие государственные организации, такие как «Газпром», ВТБ, «Роснефть», «Ростех», «Ростелеком», их топ-менеджеры, губернаторы, сенаторы, депутаты, лидеры списка Forbes.

По информации «Открытых медиа»:

- больше 500 000 га охотничьих угодий собрали по всей стране структуры «Газпрома», у него 2-е место в рейтинге (на первом - родственники бывшего губернатора Алтая Анатолия Банных, пропавшего без вести в 2017-м);

- около 99 000 га, почти половина - в Смоленской области, выделены структурам «Роснефти» (лично у Игоря Сечина есть доля в охотхозяйстве в Тверской области);

- минимум 78 000 га - у предприятий «Ростеха» и Чемезовых: глава корпорации Сергей Чемезов совладеет хозяйством в Ярославской области, его сын Станислав - в Подмосковье;

- больше 20 000 га в Смоленской области контролируется сыном советника президента Леонида Реймана;

- больше 14 000 га в Тверской области оформлены на Романа Громоздова, бизнесмена, близкого к топ-менеджерам ВТБ (местные жители рассказывают, что там бывал Дмитрий Медведев);

- около 10 000 га в Псковской области закреплено за некоммерческим партнёрством, с которым непосредственно связаны Сергей Нарышкин, Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и Валерий Гергиев;

- у Олега Дерипаски обнаружилась роскошная дача на Байкале, а вообще на его родственников записаны десятки тысяч гектаров охотничьих угодий по всей Кубани.

По оценкам «Открытых медиа», за федеральными чиновниками и политиками, госкомпаниями и бизнесменами из списка Forbes закреплено более 5,884 млн га охотничьих угодий.

«Высокопоставленные охотники, как и полагается настоящим феодалам, обзаводятся обширными охотхозяйствами по всей России», - комментируют авторы расследования.

Первое место в рейтинге заняли близкие бывшего вице-губернатора Алтая, миллиардера Анатолия Банных. Именно он в 2009 году организовал печально знаменитую охоту на краснокнижных баранов, во время которой при крушении вертолёта погиб полпред президента Александр Косопкин.

На втором месте оказался «Газпром», собравший более 0,5 млн га земель для охоты.

Третью строчку рейтинга занимает Семья Владимира Евтушенкова - основного владельца АФК «Система». Она контролирует более 384 000 га угодий в Подмосковье, Карелии и на Ставрополье.

На четвёртом месте - «Сургутнефтегаз» с почти 297 000 га в Ленинградской области.

Замыкает топ-5 губернатор Томской области Сергей Жвачкин. В родном регионе губернатор совладеет охотхозяйством «Таёжное», за которым закреплено 296 000 га угодий.

Как сообщают журналисты «Открытых медиа», среди охотпользователей много интересных имен - Альфа-банк и его акционеры Герман Хан и Пётр Авен (8-е место); структуры, связанные с главой госбанка ВТБ Андреем Костиным (12-е место). Председатель Союза кинематографистов России, режиссёр Никита Михалков (14-е место) через общественную организацию «Тёмино-Северное» контролирует 122 000 га охотугодий в Вологодской области. Друг и бывший сват президента Путина Николай Шамалов (15-е место) через своих топ-менеджеров, учредивших Приозерское общество охотников и рыболовов, закрепил за собой почти 105 000 га в Ленинградской области. Среди активов Лидии Барабановой, матери спикера Госдумы Вячеслава Володина (23-е место) - Ассоциация по содействию сохранению редких птиц, животных и природы, развивающая лесоохотничье хозяйство «Городнянское».

Первое, что делают новые хозяева угодий - закрывают доступ к своим владениям. Например, охранники «Газпрома» не подпускают посторонних к охотничьей базе на берегу Ангары, в 40 км от Иркутска. При этом из города туда регулярно летают вертолёты и заходят яхты. Об этом рассказывают местные жители. По их данным, там отдыхают топ-менеджеры «Газпрома», включая самого главу концерна Алексея Миллера.

Несмотря на то, что охотники от власти уверяют журналистов в этичности своего хобби, в большинстве скандалов, связанных с браконьерством, по уверениям очевидцев, оказываются замешаны либо силовики, либо чиновники, либо близкие к властям бизнесмены. Некоторые истории становятся известны из-за тяжести последствий.

В октябре 2018-го сотрудники заповедника «Остров Врангеля» нашли туши трёх белых медведей, застреленных, предположительно, с вертолёта. Возбуждённое по факту гибели медведей дело было приостановлено в марте 2019-го: подозреваемых следствие так и не смогло установить, несмотря на то, что все посетители острова и все вылеты регистрируются.

В октябре 2019 года в Смоленской области расстреляли семью краснокнижных лебедей-шипунов, и до сих пор никого не привлекли к ответственности.

Наконец правительство Московской области 21 января 2020-го сообщило, что охотинспектор обнаружил на территории Луховицкого лесничества следы охоты на краснокнижную рысь, а потом нашёл в багажнике лесника трупы двух рысей. Лесник сообщил, что рысей «добыл» его клиент. И, как выяснили «Открытые медиа», поговорив с чиновниками подмосковного правительства, хотя имя охотника ещё не установлено, речь идёт о сотруднике силовых структур.