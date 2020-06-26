В Челябинской области продлили режим повышенной готовности

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26 июня 2020, 20:22 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В связи с высокой заболеваемостью коронавирусом в регионе режим повышенной готовности решено продлить до 12 июля.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Напомним, ранее режим был продлен до 30 июля. Как сообщили в правительстве области, за субъектами РФ закреплено право по продлению режима самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше. В совокупности с изменениями в п.16 распоряжения правительства № 146 это позволит пожилым людям оформлять больничные листы, продлевая самоизоляцию.

Отметим, что в ситуация с распространением коронавирусной инфекции все еще остается напряженной. По данным на 26 июня в Челябинской области три тысячи больных, за прошедшие сутки выявлено еще 162 случая заражения. 3798 человек выздоровели.