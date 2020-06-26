«Россети Кубань» обеспечивает надежное электроснабжение участков голосования

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26 июня 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На период проведения Общероссийского голосования все филиалы компании «Россети Кубань» переведены в режим повышенной готовности и усилили контроль за работой распределительного электросетевого комплекса на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.



Всего в зоне эксплуатационной ответственности компании «Россети Кубань» находятся 3167 избирательных участков, которые запитаны от электросетей компании, в том числе 1923 – напрямую. Кроме того, «Россети Кубань» взяли на особый контроль электроснабжение ключевых объектов связи и центров обработки данных.



Для оперативного реагирования в случае возникновения внештатных ситуаций обеспечена готовность 392 аварийно-восстановительных бригад «Россети Кубань» в составе 1797 человек. В полной готовности находятся 413 резервных источников электроснабжения для установки в случае необходимости на избирательные участки.



На период голосования составлен график дежурства энергетиков, проведена комплексная проверка оборудования и противопожарного состояния всех объектов. С 30 июня по 02 июля 2020 года запрещено производство плановых работ и переключений в электроустановках (за исключением работ по предотвращению нештатных ситуаций).



Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации проводится с 25 июня по 1 июля 2020 года в очном и дистанционном формате. Очное голосование на участках проходит с 25 июня по 1 июля, при этом 1 июля объявлено выходным днём как основная дата голосования.



Для информирования населения работает многоканальная горячая линия «Россети Кубань» с единым федеральным номером 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный). Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону группы компаний «Россети» 8-800-220-0-220 или на портале Светлаятрана.рф.



«Россети Кубань» (маркетинговый бренд ПАО «Кубаньэнерго») отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. «Россети Кубань» – крупнейший налогоплательщик региона. Телефон горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).



Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.