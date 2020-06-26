В Риге полиция зафиксировала взрыв цистерны с навозом
26 июня 2020, 17:47[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
В одном из районов Риги взорвалась цистерна, перевозившая навоз. В результате взрыва была повреждена емкость и электрический столб. Человеческих жертв нет.
ЧП произошло утром. На окраине города, где расположена свиноферма. Взрыв был такой силы, что в домах местных жителей задрожали стекла, а ближайшие хозяйства остались без электричества.
Есть предположение, что в цистерне с навозом был метан… Он накопился, плюс жара. Видимо, все эти факты способствовали сильному взрыву.
По счастливой случайности в этот момент вблизи цистерны никого не было. Повезло и пешеходам, и водителям, потому что оторвавшийся люк пролетел несколько метров и приземлился на проезжую часть, повредив асфальт.
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