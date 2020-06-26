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В Омске у гаражей нашли пожилого мужчину

, 17:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

В Омске у гаражей нашли пожилого мужчину
фото: pixabey

Жительница Омска рассказала, что видела, как сотрудники скорой помощи выбросили пожилого мужчину у гаражей. По ее словам, мужчина не был похож на бомжа, потому что он был опрятно одет.

"Увидела сначала скорую у гаражей, потом, когда она уехала, услышала крик о помощи. На помойке в кустах лежал человек лицом вниз: забинтованная нога в крови, просил помочь, говорил, что ему плохо", - отметила очевидица.

Приехавшая скорая помощь заявила,  что это "бомж", и такие люди не нуждаются в помощи.

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