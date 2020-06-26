Горячий ТОП региональных новостей: Нетрезвую женщину не пустили в самолет в Кирове

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26 июня 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: кража дизтоплива в Тверской области, пожар в Калининграде и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области подростки украли почти тонну дизтоплива. В декабре 2019 года они похитили из сарая жителя Старицкого района канистры с дизельным топливом. Всего было украдено 960 литров, сумма ущерба составила 24 тысячи рублей, пишет Афанасий-Бизнес.

В Петропавловске-Камчатском прошел праздничный артиллерийский салют в честь 75-летия Победы. Запуск праздничного фейерверка в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне осуществлялся салютными установками с площадки в центре краевой столице. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Массовой гибелью пчел в Новосибирской области занялись следователи. Пчелы начали умирать в большом количестве у пасечников в селе Новотырышкино. Есть предположение, что к этому привела обработка рапсовых полей химикатами, сообщает НДН.ИНФО.

Нетрезвую женщину не пустили в самолет в Кирове. Дама вела себя вызывающе и шумно, мешала другим пассажирам. В связи с этим сотрудники аэропорта были вынуждены отказать ей в прохождении на борт самолета, пишет Новый Вариант.

В Калининграде сгорел катер. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, как уточняет НИА Калининград.

В Промышленном районе Ставрополя мужчина погиб при падении с высоты. Мужчина не мог открыть дверь своей квартиры и попытался с крыши через окно попасть домой. В процессе этого он упал с высоты 9 этажа и от полученных травм скончался на месте, сообщает Ставропольский репортер.