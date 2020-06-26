В посёлке Первомайский снесли части рухнувшего спорткомплекса

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26 июня 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

В поселке Первомайский снесли части рухнувшего спорткомплекса. С этой проблемой местные жители обратились к главе округа Татьяне Витушевой во время её рабочего выезда.

Ангар, в котором располагалась коробка для игры в хоккей, был построен в 2017 году. Ещё в феврале 2018 года крыша постройки не выдержала сильных снегопадов. Произошло обрушение общей площадью более 500 кв. м. Все это время сооружение не функционировали и несло прямую угрозу жителям, по результатам экспертизы ангар был признан аварийным и неподлежащим восстановлению.