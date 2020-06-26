В Нижнем Красногвардейском пруду спасатели освободили утят

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26 июня 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Утят, которые запутались лапами в леске в Нижнем Красногвардейском пруду, освободили спасатели. Пожарные переоделись в гидрокостюмы, вплавь добрались до утят, освободили их от лески и отпустили.

«Сегодня в центре Москвы к пожарным обратился мужчина: в пруду утята запутались в леске и не могут плыть, им нужна помощь», - говорится в сообщении.