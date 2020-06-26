Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Нижнем Красногвардейском пруду спасатели освободили утят

, 17:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

В Нижнем Красногвардейском пруду спасатели освободили утят
фото: pixabey

Утят, которые запутались лапами в леске в Нижнем Красногвардейском пруду, освободили спасатели. Пожарные переоделись в гидрокостюмы, вплавь добрались до утят, освободили их от лески и отпустили.

«Сегодня в центре Москвы к пожарным обратился мужчина: в пруду утята запутались в леске и не могут плыть, им нужна помощь», - говорится в сообщении.

СЕ

В мире

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

В разведке Украины заявили о «плане» России вторгнуться в страну со стороны Крыма

У Российской Федерации якобы есть план по вторжению на территорию Украины со стороны Крымского полуострова. Об этом заявил Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Миобороны соседней страны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью