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К проекту «Классный консультант» присоединились более 70 тысяч пользователей

, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

К проекту «Классный консультант» присоединились более 70 тысяч пользователей
фото mos.ru

Проект «Классный консультант» – это онлайн-помощник для классных руководителей московских школ, который был запущен два месяца назад. Еженедельно к помощи ресурса прибегают порядка 8 тысяч раз, а общее количество уникальных пользователей платформы превысило 70 тысяч человек. 

«Многие возможности этого ресурса уже давно используются и стали привычным инструментом для наших классных руководителей. В первую очередь, это интерактивный календарь интересных активностей, онлайн-встречи с родителям и лайфки от наших спецалистов в области воспитания», – рассказал директор Городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы Андрей Зинин. 

Онлайн-консультации для классных руководителей проводят специалисты Городского методического центра и приглашенные эксперты. 

«Это системная работа. Еженедельно мы обсуждаем современные технологии в работе классных руководителей и вместе ищем новые профессиональные решения», – отметил Зинин.

К концу июня прошло уже 11 онлайн-консультаций, в которых приняли участие 4,5 тысячи учителей из 267 школ.  

ГБ

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