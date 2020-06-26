Возле подразделения ССО замечены диверсанты?

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26 июня 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото из архива автора

В окрестностях одного из подразделений Сил специальных операций замечен грузовик. Судя по обстоятельствам нахождения автомобиля, очень похоже, что к подразделению пытаются подобраться диверсанты.

В окрестностях одного из подразделений Сил специальных операций замечен подозрительный грузовик. «Камаз» с оранжевой кабиной «крутится» по территории военного городка, где дислоцируется подразделение.

По словам очевидца, который увидел подозрительную машину, это предположительно мусоровоз. За рулем сидит узбек. Около пяти часов утра, грузовик находился в укромном месте на территории военного городка.

Судя по онлайн-картам от места, где остановился автомобиль до забора подразделения ССО расстояние в 264 метра. Ограждение находилось в зоне прямой видимости водителя. Машина стояла на перекрестке. Дорога прямо ведет к воинской части. Свернув направо, можно добраться до многоэтажки, в которой живут семьи офицеров. Не исключено, что там живет кто-то из военнослужащих подразделения Сил специальных операций.

Грузовик сначала привлек к себе внимание табличкой «Пустой». Последующие обстоятельства уже вызвали подозрение. Очевидец, заметивший странный «Камаз», припарковался позади него в паре десятков метров. Грузовик постоял пару минут, а потом его водитель запустил двигатель и уехал.

Заметивший подозрительный грузовик очевидец к нему не присматривался, следил за дорогой, на которой могли быть выбоины. В глаза ему бросилась только табличка с надписью «Пустой» на лобовом стекле. Ее обычно устанавливают водители фургонов. Таким образом они пытаются избежать ненужных остановок сотрудниками ГИБДД. Фургоном у «Камаза» предположительно был бункер мусоровоза. Но его очевидец заметил лишь боковым зрением.

Поначалу эти обстоятельства не показались необычными. Только потом до очевидца дошло, что табличка «Пустой» на лобовом стекле мусоровоза выглядит достаточно экстравагантно. Вряд ли какой-либо предприниматель решит использовать мусоровоз для перевозки товаров. Никакой сотрудник полиции не полезет проверять бункер мусоровоза: пустой он или полный.

Но эта нестыковка пришла в голову не сразу, а лишь когда «Камаз» уехал. Поэтому очевидец сомневается: точно ли он видел мусоровоз или это был самый обычный грузовик.

Федеральная служба безопасности РФ эту информацию уже получила. До центра общественных связей ФСБ РФ корреспондент АН не дозвонился. Там никто не берет трубку, вызовы сбрасываются. Уже как пояснил сотрудник телефона доверия, никаких противопоказаний к публикации информации о подозрительном грузовике нет.

«Это непроверенная информация», — пояснил корреспонденту АН сотрудник горячей линии ФСБ РФ: «Ее еще проверять надо. Если хотите, то публикуйте».

Проверять эту информацию уже дело контрразведчиков. А поводом для публикации стала история, которая произошла около года назад около базы одного элитного российского спецподразделения. Широкой огласке она не предавалась. Не исключено, что этот «мусоровоз» может иметь отношение к той прошлогодней истории. Тем более, что специфика Сил специальных операций особая. Террористы точат на эти подразделения зуб и запросто могут решиться на теракт.

Мусоровоз с табличкой «Пустой», который дежурит около пяти часов утра и внезапно срывается с места, может выглядеть естественным в жилом районе. В 264 метрах от забора подразделения ССО совокупность всех этих обстоятельств выглядит подозрительной.