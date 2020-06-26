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Адвокат объяснила преимущества электронной трудовой книжки

, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Адвокат объяснила преимущества электронной трудовой книжки
фото: pixabey

Напомним, закон о введении электронных трудовых книжек в РФ вступил в силу с 1 января 2020 года. Сотрудник может выбрать между бумажной и электронной версией документа в течение текущего года.

Адвокат  Ольга Сулим считает, что преимущества электронной трудовой книжки очевидны как для работника, так и для работодателя. Так, исключается возможность обмана работодателя и Пенсионного фонда России со стороны сотрудника. Также повышается прозрачность при оформлении пенсионных начислений. Но на сотрудников кадровых служб ложится дополнительная нагрузка на переходный период.

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