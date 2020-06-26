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Депутат МГД Шарапова: Гибкость системы соцзащиты позволила компенсировать льготникам проезд до санатория

, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат МГД Шарапова: Гибкость системы соцзащиты позволила компенсировать льготникам проезд до санатория
Проездные билеты к местам санатарно-курортного лечения, фото соцсети

Компенсация стоимости проездных билетов к местам санатарно-курортного лечения показала гибкость системы социальной защиты. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила главврач городской клинической больницы имени Виноградова и член комиссии Мосгордумы по здравоохранению Ольга Шарапова.

«Компенсация льготникам стоимости билетов на санаторно-курортное лечение - знак внимания к их нуждам и показатель гибкости системы социальной защиты», - сказала Ольга Шарапова.

Она отметила, что предписанные регулярные периоды санаторной реабилитации необходимы определенным категориям хронических больных.

«Вдвойне плохо и обидно, когда не просто запланированная поездка сорвалась, но еще и средства на проезд пропали - кто же мог прогнозировать столь массовые карантинные мероприятия? Теперь же можно рассчитывать на их возвращение. Предельная сумма такой компенсации - 13 тыс. руб. на каждого льготника либо сопровождающее лицо, и это ощутимое подспорье больным и их семьям», - подчеркнула Ольга Шарапова.

Депутат пояснила, что оформить получение компенсации можно в ближайшем центре госуслуг «Мои документы».

Для оформления необходимо иметь при себе заявление на оплату стоимости проезда междугородным транспортом к месту лечения и обратно; паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий факт постоянного проживания в Москве; проездные документы (билеты, посадочные талоны) на проезд к месту лечения и обратно.

ГБ

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