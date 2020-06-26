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Тверские СМИ будут игнорировать негативные новости в регионе до дня голосования за поправки в Конституцию

, 16:08 [ «Аргументы Недели», ] Источник: ПолиТверь

Тверские СМИ будут игнорировать негативные новости в регионе до дня голосования за поправки в Конституцию
Pixabay

На днях появилась информация о решении частично ограничить или вовсе запретить публикацию негативных новостей в тверской прессе. Оно принято на уровне правительства Тверской области.

Решение временное — после 1 июля журналисты смогут вновь писать в привычном режиме о региональных происшествиях. Информацию о введении запрета подтвердили источники в трёх региональных СМИ.

«Пришла просьба — исключить из ленты новостей все новости, создающие негативный фон о регионе на ближайшие 1,5 недели — до дня голосования за поправки в Конституцию РФ» — сообщил источник издания «Политверь».

Количество новостей о городских и региональных инцидентах каждый день составляет от 22% до 35-40% в ленте крупных региональных СМИ. Ближайшая неделя покажет, на сколько снизятся цифры посещаемости ведущих СМИ, если исключить из ленты новостей «чернуху».

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