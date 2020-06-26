Незаконный подвес линий связи на опорах ЛЭП – угроза жизни и здоровью

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26 июня 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С начала 2020 года специалисты Славянского филиала «Россети Кубань» пресекли девять фактов незаконного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на воздушных линиях электропередачи в станице Анастасиевской, хуторах Прибрежном и Садовом и в поселке Совхозном Славянского района. Владельцами самовольно установленного оборудования оказались четыре интернет-провайдера.



С учетом ранее действовавших ограничений на территории Краснодарского края и удаленного формата работы компания «Россети Кубань» не производила демонтаж незаконных ВОЛС, учитывая высокую социальную значимость интернет-коммуникаций в период самоизоляции.



Вместе с тем, несанкционированный подвес на объекты электросетевого хозяйства стороннего оборудования без предварительного согласования с энергетиками затрудняет выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях электропередачи и, как следствие, может привести к нарушению энергоснабжения потребителей, а также несчастным случаям.



Специалисты Славянского филиала «Россети Кубань» демонтировали провода, незаконно размещенные на опорах ЛЭП, принадлежащих Славянским электрическим сетям. Энергетики направили претензии в адрес собственников ВОЛС, уведомив их о необходимости заключения договоров.



«Россети Кубань» напоминают: лица, осуществляющие несанкционированные подвесы ВОЛС подвергают неоправданному риску свои жизни, жизнь и здоровье окружающих людей. По статистике каждая вторая электротравма на энергообъектах напряжением свыше 1000 вольт заканчивается гибелью людей.



Энергетики просят сообщать о фактах самовольного размещения линий связи на опорах линий электропередачи по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный). Анонимность гарантируется.



Справочно: согласно п. 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160, в охранных зонах ВЛ запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни,здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, в том числе набрасывать на провода и опоры посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий передачи.



«Россети Кубань» (маркетинговый бренд ПАО «Кубаньэнерго») отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 5,5 млн человек. «Россети Кубань» – крупнейший налогоплательщик региона. Телефон горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).



Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» – 220 тыс. человек. Имущественный комплекс компании «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.