Дело «Седьмой студии»

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июня 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

Фото: соцсети

Спустя пять лет фигурантам дела «Седьмой студии» наконец вынесли приговор: их признали виновными в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Общественность поддерживала подсудимых на всех этапах рассмотрения дела.

Даже сейчас, уже после оглашения приговора, появляются сообщения о том, что простые граждане, а также представители культурного сообщества России, будут добиваться справедливости для режиссера Кирилла Серебренникова и его коллег. И это не удивительно – уголовное дело практически сразу окрестили сфабрикованным, а подсудимых – узниками совести. Сторонники фигурантов неоднократно заявляли, что следственный процесс проводился со всевозможными нарушениями. Дмитрий Песков уже успел прокомментировать позицию Кремля по вынесению приговора:

Кирилл Серебренников

Мы не можем давать оценку этого дела — ни на стадии следствия, которое, собственно, уже завершилось, ни на стадии вынесения приговора. Вы знаете, мы никогда этого не делаем, не будем делать и сейчас»

Проект «Платформа»

В 2011 году под руководством Кирилла Серебренникова заработал новый экспериментальный художественный проект «Платформа». Для его реализации участниками было арендовано помещение на «Винзаводе». По задумке инициаторов, проект должен был объединить в себе четыре популярных направления современного искусства: художники, композиторы, актеры и хореографы должны были совместно работать над общими постановками. Сам Серебренников комментировал это следующим образом:

«Нам хотелось придумать что-то на стыке течений современного искусства - театра, танца, музыки и медиа, чтобы они переплетались между собой и получались совершенно новые проекты»

проект «Платформа»

Государство не осталось в стороне и поддержало инициативу, выделив 216,5 млн рублей на организацию гастролей, создание спектаклей и музыкальных произведений, постановку хореографических перформансов. «Платформа» должна была стать прорывным художественным проектом, однако силовики обратили внимание на расход выделенных средств и якобы обнаружили, что большая часть денег идет мимо кассы.

Начало уголовного преследования

В 2017 году были организованы обыски в квартире Кирилла Серебренникова, в помещениях «Гоголь-центра», где он работал, и у экс-главы Департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Софьи Апфельбаум. Тогда Министерство Культуры РФ заявило о том, что непосредственно на реализацию проекта «Платформа» было потрачено лишь 16 млн рублей. К тому времени уже с 2015 года шло расследование по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами в «Седьмой студии».

Хронология событий

7 октября 2018 года в Мещанском суде начался судебный процесс по делу «Седьмой студии». Потерпевшую сторону представляло Минкультуры, которое заявляло о том, что намеревается взыскать с Кирилла Серебренникова и других обвиняемых около 133 млн рублей.

8 апреля 2019 года Серебренников и Апфельбаум были освобождены под подписку о невыезде. До этого они полтора года провели под домашним арестом.

Софья Апфельбаум

6 августа 2019 года были оглашены результаты повторной экспертизы по уголовному делу, в ходе которой было установлено, что стоимость проекта превышала 300 млн рублей, в то время как государство выделило лишь 216 млн. Эксперты пришли к выводу, что участники проекта даже сэкономили 80 млн рублей.

11 сентября 2019 года суд вернул дело на доследование в связи с нарушениями в обвинительном заключении. Подписка о невыезде была снята с фигурантов.

1 ноября 2019 года возвращение дела в прокуратуру признали незаконным, и судья Олеся Менделеева приступила к его повторному рассмотрению.

1 июня 2020 года третьей экспертизой было установлено, что расходы были завышены более, чем в 2 раза, и ущерб государству составил 129 млн рублей. Защита настаивала на том, что экспертиза проводилась с многочисленными нарушениями. В частности, ей были проигнорированы многие мероприятия, которые организовывала «Седьмая студия».

22 июня 2020 года Гособвинение посчитало вину фигурантов дела доказанной. В связи с этим оно попросило приговорить к Серебренникова к 6 годам колонии, Апфельбаум к 4 годам колонии, а бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобородского к 5. Также было вынесено требование удовлетворить иск Минкультуры и арестовать имущество фигурантов.

Следственные действия

Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве и организации преступной группы из сотрудников «Седьмой студии». По мнению следствия, Серебренников с подельниками подделывали сметы для отчетности перед Министерством культуры, завышали стоимость работ и предоставляли фальшивые документы. Хищения бюджетных средств подтвердили предприниматель Василий Синельников и директор ООО «Кино и Театр» Екатерина Иванова. Они сотрудничали с «Седьмой студией» и были осведомлены о переводе государственных денег через подставные фирмы-однодневки.

Нина Масляева

Этот факт подтвердила и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Она дала показания против Серебренникова и других фигурантов дела, заявив, что лично вывела не менее 100 млн рублей. Однако ее показания были признаны судом противоречивыми несмотря на то, что Масляева фактически проходила не только подсудимой, но и главным свидетелем по делу.

Реакция общественности

Общество, как и деятели культуры, считают дело сфабрикованным и заявляют о том, что для вынесения приговора недостаточно доказательств. Многие заявляют о том, что Масляева могла дать показания под давлением следствия, а последняя экспертиза, которая легла в основу обвинения, была проведена с нарушениями. Более 3 тысяч человек, среди которых многие известные деятели театра и кино, подписали открытое письмо на имя нового министра культуры Ольги Любимовой с просьбой «дистанцироваться от обвинения» и подойти к делу с новой стороны.