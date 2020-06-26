В Монино мужчина погиб, надышавшись стекловатой

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26 июня 2020, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

На протяжении нескольких лет у 45-летнего Сергея была проблема – нестабильная работа. Он трудился строителем и отделочником то в одной частной фирме, то в другой, но везде его кидали с выручкой: недоплачивали или не платили вовсе. В период самоизоляции он нашел достойное место. За хорошие деньги мужчина должен был утеплить несколько помещений стекловатой.

Но через неделю после начала работы у Сергея начались проблемы со здоровьем – стал задыхаться, жаловаться на утомляемость и головокружение. Он решил, что это связано с его весенней аллергией. Сергей признался жене, что ему все тяжелее и тяжелее работать. Рассказал, что каждый день имеет дело со стекловатой и подозревает, что именно ее пыль забивает ему легкие.

Супруги решили, что Сергею нужно взять отгул и сходить к врачу. Однако сделать это он так и не успел. Во время утреннего приступа удушья у него началась рвота. К приезду скорой мужчина скончался.