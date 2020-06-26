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Собянин открыл посвященный Дню молодежи спортивный праздник в Лужниках

, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин открыл посвященный Дню молодежи спортивный праздник в Лужниках
Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый после отмены режима самоизоляции спортивный праздник и пообщался со представителями стрит-культурных молодежных сообществ города. Праздник проходит на территории СК «Лужники» в преддверии Дня молодежи.

«Около 10 тыс. спортивных площадок в городе сделали: в скверах, в парках, во дворах. Много инфраструктуры: беговые дорожки, прогулочные дорожки. Везде можно заниматься», - сказал Сергей Собянин в ходе общения с молодежью.

Он добавил, что, помимо постоянно действующих спортивных объектов, в городе строят временные конструкции для занятий уличными видами спорта, и такие площадки будут в каждом округе.

«Мы уже начали такие проекты делать - временные сооружения спортивные. По сути дела, они больше похожи на капитальные, но статус их временный - это быстровозводимые конструкции. На «Ходынке» будет спортивный комплекс, в Печатниках, еще в ряде округов. Вообще, я хочу, чтобы в каждом районе Москвы были такие спортивные объекты. Мы поощряем, чтобы и частные инвесторы города строили. Мы выделяем им землю, даем возможности для того, чтобы они строили, инвестировали. Но и сами тоже помогаем», - подчеркнул Сергей Собянин.

Он поздравил участников праздника с наступающим Днем молодежи. «Поздравляю с праздником, с Днем молодежи!» - отметил мэр.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, на 12 площадках праздника желающие могут заниматься уличными и экстремальными видами спорта и танцами, среди которых памп-трек, велосипедный фристайл, скейтборд, воркаут, стритбол, панна футбол, паркур, батутный фристайл, скалолазание, брейк-данс. В программе также тренировки чирлидеров и фотовыставка, посвященная новым олимпийским видам спорта.

Отмечается, что занятия проходят с учетом требований социального дистанцирования, то есть не более 10 человек на одной площадке.

В рамках празднования Дня молодежи в Москве также была выпущена коллекционная молодежная карта «Тройка» тиражом 50 тыс. штук и 500 тыс. брендированных единых проездных билетов.

ГБ

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