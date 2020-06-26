Главный инфекционист Латвии: Я настроен оптимистично

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26 июня 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Главный инфекционист Латвии Уга Думпис, фото соцсети

Ситуация с коронавирусом в мире, несомненно, становится лучше. Например, в Латвии пять дней подряд не было обнаружено новых случаев заражения коронавирусом. Это ли не причина сказать, что коронавирус «уходит»?

Свое мнение по данному вопросу высказал латвийским СМИ главный инфекционист страны Уга Думпис: «Я настроен оптимистично, но нужно подождать еще несколько дней, чтобы сделать выводы. Если в ближайшие дни число заражений будет небольшим, то можно утверждать, что ситуация действительно стабильна. И в Латвии нет внутренней угрозы. В таком случае опасность в основном будет исходить из-за рубежа. Если ситуация улучшится, то можно подумать об отмене некоторых ограничений. Впрочем, они уже минимальны, и, например, масштабные мероприятия в помещениях все еще не следует проводить. В то же время можно обсудить обязательное использование масок в общественном транспорте. Следует понимать, что была проделана большая работа, чтобы сделать Латвию безопасной страной».