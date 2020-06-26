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Как голодают в Москве и Петербурге: обычным людям не на что купить еду

, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Как голодают в Москве и Петербурге: обычным людям не на что купить еду
Фото: соцсети

У этих людей есть образование, они хорошо одеты. У кого-то имеются машина и дача. И многие из них живут не в провинции, а в Москве и Санкт-Петербурге. Объединяет сейчас их одно – им нечего есть!

Несколько лет назад на сайте «ВКонтакте» появилось сообщество «Фудшеринг Отдам даром еду». Движение фудшеринга зародилось в Германии и имеет анархистские корни. Цель российского проекта - бороться с перепотреблением и отучить людей выкидывать продукты.

«Фудшеринг - проект по спасению еды от утилизации в Санкт-Петербурге и Москве, направленный на сохранение ресурсов нашей планеты и во имя борьбы с перепотреблением», - говорится в описании сообщества.

До весны 2020 года проект был социокультурным феноменом, пропагандирующим сдержанность, трезвость, антиконсьюмеризм и веганство. Теперь же все изменилось. Когда в Россию пришла пандемия, и люди остались без работы и финансовой поддержки, многие из растущего числа подписчиков сообщества стали обращаться за помощью.

«Здравствуйте всем! Очень хочется кушать. Может, кто поделится едой? Москва», - пишет Рита К. в специально созданном разделе группы.

Света С. из Москвы, метро «Щелковская»: «Я с ребенком (4 года) осталась без работы, на съемном жилье. ПРОШУ ПОМОЩИ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ! Любых!»

У Марины С. двое детей, и она беременна третьим. От нее ушел муж. Женщина написала просьбу о помощи из роддома в Москве, куда попала с преждевременными родами. Ее дети остались с мамой, Марина просит продукты для них.

Эти люди не хотят быть иждивенцами. Большинство из них зарегистрировано во множестве групп: поиск работы, подработки онлайн, работа в массовках.

«Помогите с продуктами, Москва»,
«Третий месяц без зарплаты, метро «Невский проспект», «Нас четверо, съемная квартира»,
«Мы из Казани, нас две семьи, нам с мая нечего есть»,
«За ипотеку просрочка»,
«Мужики, у меня двое детей, своя фирма, реально нечего есть, возьму все, только пешком, даже на бензин нету».

«Раньше в разделе "Накормите" было 1-2 объявления в день, причем многие писали не о том, что у них совсем нет еды, а говорили, что им не хватает на фрукты и овощи, хочется вкусного. А сейчас там появляются десятки объявлений в день, и люди действительно пишут, что им совсем нечего есть. Сам характер объявлений очень изменился. С карантином все стало намного острее», - сообщает основатель группы «Фудшеринг Отдам даром еду» Саша Легкая.

Старшеклассница Анджелина просит лишнюю еду:

«Добрый вечер
Обращаемся уже не 1 раз, а 2
Нуждаемся в еде нас в семье 4
Отца нету
Москва м. Бабушкинская
Примем все что можно
Даже то у чего закончился срок годности
Люди которые помогли в прошлый раз спасибо вам огромное
Мама тронута до глубины души
Я могу выполнить любую
Работу
Убраться, приготовить, погладить, постирать погулять с собакой, сидеть с детьми и т.д.
Просто кушать хочется правда
Могу сама забрать продукты от медведково
До проспекта мира
Пешком».

Расстояние от «Медведково» до «Проспекта Мира» - около 11 км. Ребенок готов пройти эти одиннадцать километров туда и обратно, чтобы получить еду с просроченным сроком годности и принести маме. И это в Москве, в 2020 году!

«Если раньше было, скажем так, в сообществе больше экологистов, то с приходом карантина пользователи сменились. Прибавились люди, которых нельзя отнести к какой-либо категории. Это обычные, не многодетные семьи, просто мужчины и женщины. Таких действительно стало больше», - отмечает Саша Легкая.

По словам основателя проекта, благодаря группе многие могут обзавестись хлебом, овощами и фруктами с целью экономии, чтобы потом купить себе мяса.

НХ

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