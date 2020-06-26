Юрист заявил, что пассажиры имеют полное право требовать полной компенсации за билеты

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26 июня 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Юрист по туризму Эдуард Шалоносов заявил, что за отмененные авиабилеты и туры пассажиры имеют право требовать полной компенсации. Он подчеркнул, что авиакомпании пытаются пролоббировать через кабинет министров постановление о праве перевозчиков не возвращать деньги за билеты. Однако постановление до сих пор не принято.

«Ваучер незаконен, это выдумка, такой конструкции быть не может, денежные средства отданы – и денежные средства должны возвращать», - сказал он. Также эксперт отметил, что если авиакомпании деньги не вернули – тогда суд, и возвращение денег в троекратном размере.