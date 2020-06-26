Юрист заявил, что пассажиры имеют полное право требовать полной компенсации за билеты
26 июня 2020, 14:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
Юрист по туризму Эдуард Шалоносов заявил, что за отмененные авиабилеты и туры пассажиры имеют право требовать полной компенсации. Он подчеркнул, что авиакомпании пытаются пролоббировать через кабинет министров постановление о праве перевозчиков не возвращать деньги за билеты. Однако постановление до сих пор не принято.
«Ваучер незаконен, это выдумка, такой конструкции быть не может, денежные средства отданы – и денежные средства должны возвращать», - сказал он. Также эксперт отметил, что если авиакомпании деньги не вернули – тогда суд, и возвращение денег в троекратном размере.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.