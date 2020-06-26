Китайские эксперты назвали российскую военную технику, представленную на Параде в Москве – отсталой

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26 июня 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Уничижающей критике китайского издания «Сина» подверглись зенитные ракетные комплексы (ЗРК)С-300, С-400, танки Т-14, Т-90М, Т-80БВМ и другая боевая техника, представленная на Параде Победы в Москве. Газета пишет: «Кажется, что научно-исследовательские и производственные мощности (РФ – «АН») очень сильны, но на самом деле Россия так и не создала современных танков». О новейших российских ЗРК китайские эксперты говорят: «Кто-то скажет, что у России нет ракет ПВО. И это совершенно верно… Основная причина заключается в том, что Россия серьезно отстает в области радиолокационной электроники и военных компьютеров. Военные микросхемы и компоненты зависят от импорта». Эксперты из Поднебесной заявляет, что в современном виде Вооруженные силы РФ не способны противостоять армиям Запада.

Журналисты газеты «Сина» представили анализ технического состояния российской бронетехники. Отмечается, что Т-90М базируется на танке Т-90(в действительности это глубокая модификация Т-72). При всех усовершенствованиях у Т-90М силовая часть и трансмиссия остаются устаревшими. Россия, по мнению китайских экспертов, так и не создала производства современных дизельных двигателей. Т-80БВМ - является проблемным танком.

В целом, у него - турель модифицирована, система управления огнем, импортирована из Беларуси, улучшена броня, но силовой блок, опять же - старый. Ранее газово-турбинные танковые двигатели изготавливались на Украине. Сейчас Россия наладила их производство у себя, но они конструктивно не изменились с 1980-х годов. А белорусская система управления огнем ненадежна, она явно проигрывает западным образцам. Новейшая машина T-14, широко разрекламированная пять лет назад, до сих пор не доведена до эксплуатационного состояния. Внимательно осматривая все представленные на параде образцы, китайские эксперты пришли к выводу, что за последние пять лет никаких новшеств введено не было.

По мнению издания «Сина» зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» плохо зарекомендовал себя в Сирии. Специалисты из КНР, также, раскритиковали ЗРК С-300 и С-400. Они подчеркнули, что «основная причина заключается в том, что Россия серьезно отстает в области радиолокационной электроники и военных компьютеров. Военные микросхемы и компоненты зависят от импорта и порой заменяются гражданскими устройствами, доставляемыми контрабандой». Специалисты из Поднебесной пророчат России поражение в войне с Западом. Но они тут же заявляют, что Москва должна закутать оружие и боевую технику у Китая, для поддержания своих Вооруженных сил на должном уровне боеспособности. И только тогда российская армия составит достойную конкуренцию войскам НАТО. По сути, критическая статья, опубликованная в газете «Сина» — это образчик агрессивной рекламы китайских производителей военной техники и вооружений. Впрочем, некоторые недостатки российских танков и ЗРК были указаны справедливо.