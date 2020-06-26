Задержан экс-помощник главы Россельхознадзора. Статей целых две - «Взятка» и «Развратные действия с лицом, не достигшим 14 лет»

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26 июня 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Задержан экс-помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров. Ему предъявлены обвинения сразу по двум статьям «Взятка» и «Развратные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста».

Первым обвинением никого особо не удивишь, сплошь и рядом чиновники подвергаются искушению, а вот второе – тут уже дело непростительное. Вот и деловой партнер Натарова не смог простить. Он годами давал чиновнику взятки и не «жужжал», но покушения на честь своей дочери стерпеть не мог. Бизнесмен пришел в полицию.

Как выяснилось, Натаров, будучи высокопоставленным чиновником ветеринарного и фитосанитарного надзора, регулярно оказывал коммерсанту услуги, не безвозмездно, конечно. Но когда отец узнал, что чиновник и партнёр у него за спиной растлевал его дочь, он рассвирепел настолько, что теперь «сдает» правоохранительным органам все – когда и сколько «дал на лапу».

Сам бизнесмен будет освобождён от уголовной ответственности, как лицо, добровольно сообщившие следствию о многочисленных фактах коррупции в ведомстве, сообщает канал «112», а вот девушке предстоит еще долго лечиться у психолога.

"Был период, когда чуть ли не каждые двадцать минут постоянные панические атаки — вплоть до остановки дыхания. Сейчас более-менее все устаканивается, но все равно ей нужна профессиональная помощь", — говорит адвокат пострадавших.

Следователи рассказали, что Дмитрий Натаров стал писать ей СМС непристойного характера еще в 2016 году, а через два года девочка согласилась сходить с "дядей Димой" в кино.

"Чтобы вы понимали, что такое было в понимании Натарова "пойти в кинотеатр" — это был приват-зал, который был весь усыпан лепестками роз… Они выбрали, какой фильм будут смотреть, после чего он начал активно к ней приставать", — рассказал возмущенный отец. По словам адвоката таких походов в кино было много. И взрослый "друг" психологически обрабатывал девочку, чтобы та не пошла и не рассказала обо всем родителям, пишет "Компромат.ру".

В начале марта, когда чиновника только подозревали в педофилии, он был быстро уволен из ведомства. Сейчас ему уже официально предъявлены обвинения.