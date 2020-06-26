Экономист рассказал, почему нужно инвестировать в драгметаллы

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26 июня 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Экономист Денис Ракша заявил, что банки начали увеличивать запасы золота после полугода сокращения. Он отметил, что банки мировых держав напечатали слишком много денег, они теряют в цене, а потому инвестировать лучше в драгметаллы. Эксперт объяснил, что банки готовятся к новому витку кризиса.

«Они предполагают, что золото либо продолжит дорожать, либо будет стоить дороже доллара. Эксперты ожидают снижения курсов валют, как рубля, как и пары: доллар-евро. Тому две причины: Центробанки напечатали очень много денег, баланс ФРС перевалил уже за 7 трлн. А во-вторых, не видно конца кризиса», - считает экономист. Также специалист отметил, что нынешняя ситуация в мире является уникальной.