Экономист рассказал, почему нужно инвестировать в драгметаллы
26 июня 2020, 14:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
Экономист Денис Ракша заявил, что банки начали увеличивать запасы золота после полугода сокращения. Он отметил, что банки мировых держав напечатали слишком много денег, они теряют в цене, а потому инвестировать лучше в драгметаллы. Эксперт объяснил, что банки готовятся к новому витку кризиса.
«Они предполагают, что золото либо продолжит дорожать, либо будет стоить дороже доллара. Эксперты ожидают снижения курсов валют, как рубля, как и пары: доллар-евро. Тому две причины: Центробанки напечатали очень много денег, баланс ФРС перевалил уже за 7 трлн. А во-вторых, не видно конца кризиса», - считает экономист. Также специалист отметил, что нынешняя ситуация в мире является уникальной.
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