Уложиться в 260 рублей в день: названы российские города с самыми дешевыми продуктами питания

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июня 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Симферополь, Тверь и Севастополь – маркетологи провели исследование и заявили, что в этих городах цены на продукты для самостоятельной домашней готовки самые низкие. Во многом это связано с тем, что в Крыму сейчас разгар сезона сбора молодого урожая.

Это данные за июнь. А вот в мае лидерами по дешевизне были Омск, Смоленск и Саратов. Но за месяц стоимость дневного рациона там выросла, особенно заметна разница в Смоленске (продукты подорожали на 13%).

Самая дорогая «корзина» - в Магадане. Суточный рацион обойдется там в 484 рубля. В то время как в упомянутых выше лидерах по дешевизне прокормить себя можно, уложившись в 260 рублей. Меню, для которого набирали продукты организаторы исследования, выглядело следующим образом:

завтрак - овсянка на молоке с фруктами, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком, пол-апельсина;

обед - салат из свежих овощей, борщ на курином бульоне, свиная котлета с пюре, хлеб, чай;

ужин - порция оливье, макароны с поджаркой из курицы, хлеб, чай.