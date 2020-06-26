Уложиться в 260 рублей в день: названы российские города с самыми дешевыми продуктами питания

Симферополь, Тверь и Севастополь – маркетологи провели исследование и заявили, что в этих городах цены на продукты для самостоятельной домашней готовки самые низкие. Во многом это связано с тем, что в Крыму сейчас разгар сезона сбора молодого урожая.
Это данные за июнь. А вот в мае лидерами по дешевизне были Омск, Смоленск и Саратов. Но за месяц стоимость дневного рациона там выросла, особенно заметна разница в Смоленске (продукты подорожали на 13%).
Самая дорогая «корзина» - в Магадане. Суточный рацион обойдется там в 484 рубля. В то время как в упомянутых выше лидерах по дешевизне прокормить себя можно, уложившись в 260 рублей. Меню, для которого набирали продукты организаторы исследования, выглядело следующим образом:
завтрак - овсянка на молоке с фруктами, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком, пол-апельсина;
обед - салат из свежих овощей, борщ на курином бульоне, свиная котлета с пюре, хлеб, чай;
ужин - порция оливье, макароны с поджаркой из курицы, хлеб, чай.