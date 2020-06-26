Как идет ремонт ливневого коллектора в Краснодаре

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26 июня 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель комитета ЗСК по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Лыбанев провел в Краснодаре на базе Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур (ВНИИМК) выездное совещание. На нем парламентарии совместно с представителями администрации кубанской столицы и руководством ВНИИ обсудили ход ремонта проходящего по территории научного учреждения ливневого коллектора.

Вопрос о необходимости его ремонта стоит давно. В феврале этого года депутаты профильного комитета уже выезжали на место и знакомились с ситуацией. Аварийное состояние коммуникаций обусловлено износом напорного коллектора, проложенного еще в 90-е годы прошлого века.

По результатам февральского совещания парламентарии рекомендовали администрации Краснодара взять коллектор на свой баланс и предусмотреть финансирование его ремонта.

В марте-апреле велись работы по поиску причин повреждения канализационной ливневки. Устранить имеющиеся дефекты планировалось до 28 апреля. Однако в связи с введением ограничительных мероприятий ремонт был приостановлен.

Как рассказал вице-мэр Краснодара Артем Доронин, в настоящее время выполнена герметизация всех повреждений стыков трубы. Осталось провести работы по благоустройству, которые были перенесены из-за непогоды. Во время недавних залповых ливней пришлось обеспечивать бесперебойную работу перекачивающей насосной станции. И теперь сроки отодвинулись до 30 июня.

Руководитель ВНИИМК Вячеслав Лукомец, в свою очередь, поблагодарил депутатов ЗСК и администрацию Краснодара за то, что застарелая проблема практически разрешилась.

По итогам совещания парламентарии рекомендовали администрации Краснодара регулярно мониторить работу ливневого коллектора и в случае необходимости проводить его техобслуживание. Кроме этого, городской мэрии рекомендовали принять меры для оформления на коллектор права собственности.