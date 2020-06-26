Почему Латвия не впускает туристов из России и Беларуси

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июня 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Туристы в Латвии, фото соцсети

Латвия пока не торопится впускать в страну туристов из России и Беларуси. В чем причина? Глава МИД Латвии объяснил причину.

Как оказалось, все дело в эпидемиологическом аспекте, а не политическом.

«Этот вопрос не политический, а эпидемиологический. Границу могут пересекать, например, граждане Латвии, а также жители России, Украины, Беларуси, имеющие вид на жительство в Латвии. Однако, к ним относится обязательное требование в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию. Пока коронавирус не побежден, мы должны быть ответственными по отношению к жителям Латвии и ЕС», - заявил глава МИД Эдгарс Ринкевич.