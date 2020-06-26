Почему тайцы заговорили на русском, и как скрыться от полицейского с бамбуковой палкой? Застрявшие туристы: истории выживания

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июня 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели», Анна ШЕЙФЕР ]

Из архива Олега Потапова

Страны постепенно открывают свои границы после месяцев изоляции. По данным опроса ВЦИОМ 4% наших соотечественников надеются отдохнуть за рубежом этим летом. Пока одни готовы собирать чемоданы, другие только недавно смогли вернуться из затянувшегося отпуска, а тысячи россиян до сих пор не выбрались из-за рубежа. Свои истории «Аргументам недели» рассказали те, кого COVID-19 «закрыл» вдали от родины.

ОЛЕГ ПОТАПОВ, застрял в Таиланде

Олег – бывалый путешественник. В конце марта после рабочей вахты на севере России он отправился в жаркую Мьянму. Она должна была стать 108-й страной в списке туриста. «Я не потребитель, а наоборот: хочу нести добро в каждую страну, куда приезжаю», – рассказывает молодой человек. Волонтёрской деятельностью он занимается всю жизнь, и сейчас ехал не просто отдохнуть, а месяц помогать в детском приюте. Но добраться до места назначения не удалось…

«У меня была пересадка в Таиланде. По совету друзей решил заехать на остров Ко Чанг на 3 дня. Все вещи оставил в Бангкоке. Взял с собой только пару футболок и шорт. А 20 июня я уже отмечал 100 дней, проведённых на острове, – поделился Олег Потапов. – ЧП объявили очень резко.

Заснул в одной стране, а проснулся в совершенно другой. Всё вокруг заполнилось масками: их раздавали бесплатно на каждом шагу. Антисептики распродавали по сниженным ценам, чтобы люди могли себя обезопасить. Закрылось всё, кроме продуктовых магазинов. Ввели комендантский час: вышел ночью на улицу – тюрьма. И это не шутка! Так правительство боролось с преступностью, ведь миллионы людей лишились работы и хотят кушать.

Вылететь на родину тогда ещё было можно. Но, во-первых, цены на билеты взлетели до 100-200 тысяч рублей. Во-вторых, я попал в аварию. Сильно повредил ногу и разбил байк. Вместе с ремонтом и лечением первый месяц жизни на карантине мне обошёлся в 250 тысяч рублей. Я очень надеялся на помощь государства: писал в МИД, консульство – куда только можно. Везде тишина. Ноге становилось хуже: началось заражение – инфекция. Денег на хорошую анестезию у меня не было, поэтому резали на живую. Моя знакомая из Екатеринбурга предложила написать пост с просьбой о помощи. Изначально я был категорически против, мне было стыдно просить. Но слова друзей: «Олег, ты хочешь, чтобы тебе отрезали ногу?» заставили перешагнуть через себя. Один из благотворительных фондов России отправили мне 20 тысяч рублей. Но проблема в том, что они перечислили деньги на счёт Сбербанка, а у меня нет их карты. После долгого телефонного разговора по тарифу 71 р/минута оказалось, что единственный вариант – получить деньги в российском отделении банка с паспортом. Так вместо помощи я получил огромный минус на счету.

Материальная помощь от государства мне оказалась не положена – не было обратного билета. Я всегда покупаю его за 1-2 дня до отлёта. Знаю много лайфхаков как сэкономить: мили, акции, скидки. Вообще, суммы людям приходят хорошие. Но одни получили 200-300 тысяч рублей на карту, а другие 0. Даже те, кто подходит по всем параметрам и действительно нуждается в поддержке».

Олег не пожалел, что не стал влезать в долги и платить за дорогу домой сотни тысяч. Многие из этих рейсов отменились, люди потеряли деньги. Те, кто покупали билеты снова – теряли ещё раз. Десятки заполненных Олегом заявок на вывозной рейс однажды увенчались успехом. В конце апреля турист наконец-то увидел себя в заветном списке. Правда, лишь за сутки до отлёта. Преодолеть 350 километров до аэропорта по стране со строжайшим карантином за этот срок – нереально. А когда путешественник узнал, что время вылета перенесли 17:00 на 9:00 понял, что остаётся. Вывозные рейсы оказались бесплатными только для тех, кто до пандемии купил билет российских авиакомпаний. Все остальные за проход на борт платили по 400 евро.

«Я экономлю: сам ловлю рыбу, готовлю на костре, – рассказывает россиянин. –Электричество здесь дорогое – 25 рублей за киловатт. Дом, который я снимаю, обычно стоит около 100 000 рублей. Я плачу за него 25 000. Цены на продукты снижены по указу правительства. В мае я получил отпускные и теперь стараюсь растянуть их на максимальный срок. Дохода здесь у меня нет. Моя техническая специальность не позволяет работать удалённо.

Считаю, что Таиланд принял максимально правильные меры. Именно поэтому страна уже сегодня победила коронавирус. На моём острове вируса не было никогда, но все до сих пор носят маски и соблюдают правила. Температуру мне могут измерять по 15 раз в день, а чтобы куда-то войти я использую QR-код. Остановить инфекцию помог тотальный контроль. Например, при входе в магазин я записывал своё имя, телефон и время. Если бы я заразился, то по спискам сразу же нашли всех, с кем я был рядом. А маленький изолированный остров Ко Чанг в начале пандемии разделили ещё на 3 части и запретили пересекать границы.

С русскими туристами мы постарались поселиться в соседних домах. Тайцы отнеслись к нам очень хорошо. Мы сдружились и живём одной большой семьёй, помогаем друг другу. Одна местная жительница бесплатно учит застрявших российских детей тайскому языку, а они взамен обучают тайцев русскому. Я помогаю в госпитале, мне могут бесплатно починить байк».

Сказать спасибо стране, которая в трудный период позаботилась о россиянах, Олег решил делом. Он организовал бесплатную раздачу еды местным жителям. Они оказались в бедственном положении, ведь всегда жили за счёт туризма. Олег договорился с администрацией и полицией, собрал денег, нашёл волонтёров, которые готовили, и накормил около 100 человек. Застрявшим туристам из России сказали спасибо с экранов тайского телевидения.

«Это добрая страна, здесь прекрасные люди, но я очень скучаю по родственникам, друзьям, коллегам, – признаётся Олег Потапов. – В России меня ждёт маленькая дочка. Мне уже нужно выходить на работу. Официально страна закрыта до конца июня, но всем туристам уже автоматически продлили визы до 31 июля. Это немного пугает. Ждём…»

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВСКАЯ, застряла в Индии

5 декабря вместе с 2-х годовалым сыном Саша уехала зимовать в Индию. Рассчитала бюджет так, чтобы вернуться на родину ко дню рождения мамы в начале апреля. В марте беззаботные туристы ещё загорали на индийских пляжах, не смотрели телевизор и не загружали себя информацией. Что с миром что-то не так молодая мама поняла, когда слетала в Непал. Люди в масках и дезинфекция салона самолёта насторожили. Девушка сразу купила билет до России на 8 апреля. Но рейс отменили, билеты пропали. Правительство Индии объявило карантин на 1 день. Сначала местные обрадовались незапланированному выходному. Потом его продлили на 3 дня, а затем на 21. Началась паника!

«Закрыто было абсолютно всё, – рассказывает путешественница. – Даже продуктовые магазины и аптеки. Стояли полицейские кордоны, ездили патрули. Мы не знали что делать, потому что продуктами никто не закупался. В Telegram русские делились информацией, где и что продают из-под полы. Но и такие лавочки постепенно прикрывались, потому что полицейские устраивали облавы. Я попала в одну из них.

В чате написали, где можно купить картошку и помидоры. Я взяла ребёнка, села на байк и поехала за едой. Это был закрытый ресторан, внутри собралась толпа людей. Хватали всё что могли: «пластмассовые» помидоры, зелёные бананы по сумасшедшим ценам. Лука и картошки не оказалось. Купить мясо, яйца, молоко в таких лавочках было нереально. В основном индийцы – вегетарианцы. Зато мне обещали налить бензина. Вдруг я слышу: «Полиция! Разбегайтесь!». Люди рванули в разные стороны: через забор, в джунгли, в реку. Какое-то время мы стояли по пояс в воде. Нужно было добираться домой. Я дошла до байка, который был припаркован у магазина. Передо мной вышел полицейский с бамбуковой палкой и грозным видом. Что делать? Решать нужно здесь и сейчас! Между патрульными машинами я увидела небольшой коридорчик, посадила сына и рванула туда. Решила, что мужчины не будут трогать девушку с ребёнком. И, действительно, смогла проскочить и даже довезти до дома пакет с продуктами.

Ещё за день до карантина моя интуиция подсказала мне переехать в дом подешевле. Но задержаться в нём надолго не удалось. Местные отнеслись к туристам неоднозначно. Кто-то считал нас разносчиками заразы, кто-то наоборот помогал едой. Хозяйка дома, где я жила, не выгоняла меня напрямую, но всячески пыталась выжить. Отключила интернет. Стала требовать за него вместо 500 рупий, как мы договаривались, 3000. Обливала водой мои вещи. Сосед помог выйти на связь с русскими ребятами. Благодаря им я заселилась в отель всего за 12 000 в месяц. Многие отели работали за копейки. Если вычесть из этой суммы плату за электричество, интернет и т.д., прибыли почти не остаётся. Я была счастлива, потому что встретила кардинально другое отношение со стороны местных. Позже открылись государственные продуктовые палатки. Цены там были ниже, чем обычно. А те продавцы, кто пользовался ситуацией и в разы завышал стоимость товаров, попали в «блек-лист» российских Telegram чатов. Так они лишились покупателей не только в карантин, но и в следующие туристические сезоны.

Мы не могли добраться домой на первом вывозном рейсе, потому что прилетели в Индию до 1 января. Да и цена на следующие перелёты в 80 000 рублей за двоих для меня неподъёмная. При этом гарантий, что мы точно сядем на борт – нет. Я уже думала, что остаёмся здесь до августа, но в конце мая узнала о том, что будет организован бесплатный рейс из Бангалора или Ченнаи. Написала в чат свою заявку без каких-либо надежд. И тут мне позвонил волонтёр из МИДа. Я объяснила ситуацию, девушка обещала помочь. Вечером я поговорила с консулом, а в 5 утра обнаружила билеты на электронной почте. Это просто какая-то поразительная история, потому что я знаю людей, которые больше месяца звонят и пишут в разные инстанции, чтобы выехать так, как я.

Сейчас я в России и пока не думаю о каких-то поездках. Очень соскучилась по дому».

АЛЁНА МБАРКИ, застряла в Малайзии

Алёна – организатор мероприятий в России. Время православного поста для девушки – время отдыха. Для своего второго путешествия за рубеж она выбрала Малайзию и уже 3 марта сидела на борту самолёта. Вылететь обратно 24-го, как планировалось – не вышло. По дороге в аэропорт 21 марта Алёну уже не пропустили через сухопутную границу с Таиландом.

«Чтобы лишний раз не перемещаться по стране, мы решили поселиться на ближайшем с границей острове, – рассказывает туристка. – Я путешествую одна, но здесь познакомилась с русскими ребятами. Они предложили пожить в джунглях. Деньги снять отель у меня ещё были, но я понимала, что нужно экономить. Плюс это очень интересный опыт. Мы жили в палатках, боролись с обезьянами – так прошло 3 недели.

Мой небольшой бюджет уже заканчивался. Я узнала, что могу обратиться за помощью в консульство. За поддержкой отправилась в Куала-Лумпур: нарушала правила, пересекала закрытые границы. Мне повезло, что полицейские на постах понимали мою ситуацию и пропускали дальше. В посольство я ходила неоднократно, но на просьбу о помощи получила официальный отказ. Мне говорили, что ситуация не угрожает жизни, коронавирус – излечимая болезнь, выживайте сами. При этом русских забирали в полицию за то, что они нарушали карантин. А те просто жили на улице в палатках и заброшенных зданиях, потому что не могли снять дом.

Выжить здесь мне помогло русскоговорящее комьюнити. Тут оно работает очень хорошо. Пока я жила в Куала-Лумпуре, мне помогал молодой человек из Беларуси: снимал жилье, давал деньги на расходы. Русские девушки принесли одежду. С собой у меня были только шорты и футболки для пляжа. Помогают они всем, кто оказался в трудной ситуации.

Через месяц мне стала приходить материальная помощь от государства. Я смогла снять дом на острове. Стало проще. Сейчас я рада, что в карантин оказалась именно тут. Это осознание пришло только после первых недель слёз и истерик.

Был один вывозной рейс. Уехала примерно половина застрявших туристов. Но я поняла, что остаться здесь безопасней. Страна практически победила коронавирус. На моём острове его не было никогда. Полёт должен был быть очень долгим, с остановками в нескольких странах с разной эпидемиологической обстановкой. Да и в России до сих пор фиксируются тысячи случаев. Здесь люди законопослушные. Они уважают власть. Все поддержали и строго выполняли карантинные требования.

Около недели я уже работаю онлайн. Присматриваю рейсы через Турцию, когда откроют границы. Сейчас Малайзия официально закрыта да 31 августа».