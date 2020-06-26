На Кавказе запретили лизинг дорогих автомобилей по причине криминала

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июня 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Телеграмеры Северного Кавказа обиделись на компанию «Европлан», которая отказалась предоставлять машины в долгосрочную аренду с целью дальнейшего приобретения жителям регионов. Речь идёт в первую очередь о дорогих автомобилях премиум-класса.



Владельцы транспортных средств объясняют своё решение тем, что при аварии и необходимости восполнения ущерба, кавказцы руководствуются криминальными стереотипами, наличием "связей" в судах. Помимо этого уровень угона машин на Северном Кавказе очень высокий. К регионам, где введён запрет на лизинг авто, относятся Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Адыгея.



Автомобильные эксперты поддерживают «Европлан», так как аварийность в перечисленных регионах является слишком высокой. Водители на дорогах часто пренебрегают правилам дорожного движения.



