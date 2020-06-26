В Москве толпа собралась у здания суда в ожидании приговора режиссеру Кириллу Серебренникову

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26 июня 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня в Мещанском суде Москвы началось заседание по делу Седьмой студии. У здания суда собралось огромное количество людей - среди них журналисты, представители российских театров, неравнодушные граждане. В толпе замечен и рэпер Оксимирон.

Участников суда, приехавших на заседание, встречали аплодисментами. Серебренников заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор.

Напомним, режиссеру Кириллу Серебренникову, бывшей сотруднице Минкульта Софье Апфельбаум, бывшему генеральному продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому и бывшему генеральному директору этой организации Юрию Итину грозят реальные сроки по уголовному делу о хищении почти 129 миллионов рублей, выделенных на проект современного искусства. Виновными подсудимые себя не признают.

Прокуратура просит о следующем наказании: Кирилл Серебреников — 6 лет колонии, штраф 800 тысяч рублей, Алексей Малобродский — 5 лет колонии, штраф 300 тысяч рублей, Софья Апфельбаум — 4 года колонии, штраф 200 тысяч рублей, Юрий Итин — 4 года колонии, штраф 200 тысяч рублей.