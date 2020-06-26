Первыми победителями программы «Миллион призов» стали более 390 тыс человек

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26 июня 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Около 390,3 тыс. человек стали победителями первого розыгрыша программы стимулирования потребительского спроса «Миллион призов». Об этом сообщается на сайте программы.

«В Москве подвели итоги первого розыгрыша программы «Миллион призов». Победителями стали 390 тыс. 341 человек», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что с 2 июля москвичи могут передать свои баллы различным благотворительным фондам, среди которых «Дари еду», «Ника», «Гольфстрим», фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ» и многие другие.

Ранее президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов и представитель проекта «Активный гражданин» Александр Пищелко дали старт программе «Миллион призов», организованной по инициативе бизнес-сообщества МТПП.

Как отметил Владимир Платонов, всего предусмотрено 2 млн призов номиналом от 1 до 4 тыс. баллов. Сертификаты можно будет использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе, а также обменять на городские поощрения. На сегодняшний день более 80 компаний присоединились к программе «Миллион призов».

Итоги акции ежедневно в 8:30 будут подводиться на сайте программы ag-vmeste.ru. Также победители получат SMS с информацией о результатах розыгрыша.