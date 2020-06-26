Коронавирус 26 июня: в «зеленую зону» еще не перешли, но голосовать за поправки уже можно

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 9 754 025 человек. Погибли 492 419 инфицированных, вылечились – 5 284 466. ВОЗ зафиксировала всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе. Число больных снова выросло в 11 странах.

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