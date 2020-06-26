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Коронавирус 26 июня: в «зеленую зону» еще не перешли, но голосовать за поправки уже можно

, 11:36 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель отдела Общество ]

Коронавирус 26 июня: в «зеленую зону» еще не перешли, но голосовать за поправки уже можно
фото: соцсети

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 9 754 025 человек. Погибли 492 419 инфицированных, вылечились – 5 284 466. ВОЗ зафиксировала всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе. Число больных снова выросло в 11 странах.

  • Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России, сделала заявление по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Российской Федерации. Она отметила, что идет снижение распространения вируса. Но Вуйнович призвала не отказываться от мер по быстрому выявлению коронавируса и изоляции заболевших пациентов. «В данном случае мы можем вводить карантин или изоляцию для очень небольших районов или групп людей, вместо того чтобы вводить полномасштабные ограничения, как мы это уже наблюдали», — сказала эксперт ВОЗ. О переходе в «зеленую зону» говорить еще рано.
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемическая ситуация в России стабилизируется, что дает возможность провести голосование по поправкам к Конституции. Анна Попова отметила, что в середине и второй половине марта среднесуточный темп прироста заболевших в стране составлял около 30% за семь дней, 10 мая он достигал около 7%, а сегодня – 1,3%, что говорит о стабилизации эпидемического процесса.
  • Ученые предупредили о способности коронавируса COVID-19 приводить к инсульту. Как пишет Daily Mail, сотрудники университетов Ливерпуля, Саутгемптона и некоторых других заведений изучали 125 человек, которые были госпитализированы с коронавирусной инфекцией весной. В ходе пребывания в медицинском учреждении у 62% наблюдаемых зафиксировали острое нарушение мозгового кровообращения, у трети пациентов развились психоз или симптомы, которые похожи на слабоумие.
  • Американские власти расширили список симптомов COVID-19. Изначально описывались лишь три признака COVID-19 – температура, кашель и затрудненное дыхание. Впоследствии в перечень симптомов коронавируса были включены озноб, дрожь с ознобом, боль в горле, потеря чувства вкуса или обоняния, а также мышечная боль. Теперь к вышеуказанным признакам добавились насморк или заложенность носа, диарея и тошнота.
  • Украина вошла в серьезную волну заболеваемости. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что в стране начинают разворачивать больницы второй волны для приема заболевших коронавирусом и добавил, что 25 июня зафиксирована почти тысяча новых случаев.
  • Минздрав России одобрил препарат под торговым наименованием «Арепливир» для лечения коронавируса.

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