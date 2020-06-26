Житель Кемеровской области получил штраф за оскорбление фельдшера

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26 июня 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото:pixabey

Кузбассовец оштрафован за оскорбление врача скорой помощи. Инцидент произошел 25 февраля в поселке Индустрия Прокопьевского района. Бригада скорой помощи прибыла по вызову. Мужчина, который вызвал врачей, находился в нетрезвом виде. Он оскорбил врача нецензурной бранью, унизив его достоинство.

Полиция провела проверку по заявлению врача скорой помощи. Было возбуждено административное дело. Мужчине назначили штраф в размере 1 тысячи рублей.