Из-за свалок над аэропортом Жуковский продолжают летать птицы. Ничего не изменилось, но в следющий раз может не повезти

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26 июня 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

Над аэропортом Жуковский продолжают летать птицы привлеченные свалками. Вчера рейс с номером U63696 кружил над Жуковским не из-за плохой погоды и не из-за аварийной ситуации на борту. Во всем виноваты стаи птиц.

Airbus A321 "Уральских авиалиний" не мог приземлиться из-за сложной орнитологической обстановки. потому что никто ничего не обирается решать и думать о жизнях людей, пишет канал "Readovka".

Больше года назад на кукурузном поле под Жуковским аварийно сел Airbus A321 с 233 людьми на борту. Обошлось без жертв, но многие получили травмы. После столкновения со стаей чаек у самолета отказали оба двигателя. Тогда героизм пилота спас десятки людей, но в следующий раз самолет может разбиться.