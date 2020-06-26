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Какие изменения ждут граждан РФ с 1 июля

, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Какие изменения ждут граждан РФ с 1 июля
фото:pixabey

Президент России Владимир Путин предложил в июле снова выплатить пособия по 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трёх до 16 лет. Все, кто уже обращался за ними в мае, должны получить эти деньги автоматически.  

На территорию России с 1 июля будет запрещено ввозить пассажирские автобусы, а также тягачи, в которых водительское место, управление и приборная панель расположены справа. Также на всю территорию России распространится специальный налоговый режим, а еще вырастут тарифы на коммунальные услуги. Планируется, что в среднем увеличение составит 4%, при этом в прошлом году оно равнялось всего 2,4%.

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