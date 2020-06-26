7 лет назад Терешкова заложила первый камень в строительство стадиона. Камень остался, стадиона нет

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26 июня 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: cоцсети

В 2013 годы в небольшом городке Тутаеве торжественной церемонией началось строительство крытого катка с искусственным льдом. Первый камень заложила не кто-нибудь, а настоящая легенда - депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Потом этот камень освятили попы, покружили вокруг него хороводы, народ порадовался, что деткам будет чем заняться – в общем, отрапортовали как положено и забыли. Прошло 7 лет – камень стоит, а вот дворца все нет. «Сейчас под этими камнями лежат пустые бутылки и собираются местные алкаши», - пишут в соцсетях жители города.

«Дворец обнулился сам собой... стыдоба какая. И эта власть заявляет о каком-то прорыве?», «Ох этот метод обнуление от Валентины Терешковой», «Не везет тетке, за что ни возьмется - все обнуляется», - комментируют новость в сети.

Мы сразу вспомнили пешеходный мост через реку Устье, который был построен в 2015 году. На его строительство было выделено 20 млн рублей, а на церемонию открытия моста приезжала Валентина Терешкова, которая тогда баллотировалась в Госдуму. Сейчас он выглядит так:

И правда ведь, невезучая какая-то у нас Валентина Владимировна.