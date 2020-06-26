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В Москве полиция не приехала на вызов и муж забил жену насмерть

, 08:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве полиция не приехала на вызов и муж забил жену насмерть
фото: соцсети

Дежурный ОМВД по району Лианозово, Михаил Брухов получил звонок на экстренный телефон. Очевидцы сообщали, что в квартире по соседству слышны крики, грохот, удары и угрозы убийством.

Но доблестный страж порядка, видимо, решил, что "сами разберутся, что зря людей гонять" и не отправил наряд, а через некоторое время полицейские приехали уже, чтобы найти труп. Подозреваемый Крамарёв настолько сильно избил свою супругу, что та скончалась от полученных травм.

Уже позже следствие установило, что наряды выезжали по этому адресу несколько раз, Крамарёва даже задержали для воспитательной беседы, но слова против жестокости бессильны, а закон не работает. Зато теперь  в отношении дежурного Брухова возбудили уголовное дело по статье «Халатность», сообщает канал "112".

БИ

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