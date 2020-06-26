В Москве полиция не приехала на вызов и муж забил жену насмерть
26 июня 2020, 08:05[ «Аргументы Недели» ]
Дежурный ОМВД по району Лианозово, Михаил Брухов получил звонок на экстренный телефон. Очевидцы сообщали, что в квартире по соседству слышны крики, грохот, удары и угрозы убийством.
Но доблестный страж порядка, видимо, решил, что "сами разберутся, что зря людей гонять" и не отправил наряд, а через некоторое время полицейские приехали уже, чтобы найти труп. Подозреваемый Крамарёв настолько сильно избил свою супругу, что та скончалась от полученных травм.
Уже позже следствие установило, что наряды выезжали по этому адресу несколько раз, Крамарёва даже задержали для воспитательной беседы, но слова против жестокости бессильны, а закон не работает. Зато теперь в отношении дежурного Брухова возбудили уголовное дело по статье «Халатность», сообщает канал "112".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.