Известный мотоблогер Александр Diablo R1 разбился на трассе по дороге из Тамбова в Волгоград

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25 июня 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

байк, фото: pexels.com

Известный мотоблогер Александр Diablo R1 разбился на своем мотоцикле "Сузуки" на трассе Р-22 "Каспий", по дороге из Тамбова в Волгоград. Авария произошла в среду, 24 июня, днем.

На 490 километре автодороги "Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань»" на территории Знаменского района мотоблогер Diablo R1 на своём байке выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль "Daf XF 105", за рулем которого находился 32-летний мужчина. 31-летний мотоциклист умер от полученных травм на месте ДТП до приезда скорой помощи.

О гибели мотоблогера сообщил его друг, ведущий блог на ютуб-канале PilotZX6R. "О манере его езды мы разговаривали не раз, но он не слушал. А везение рано или поздно заканчивается", — написал YouTube-блогер. "Покойся с миром...", - написал PilotZX6r.

Александр Diablo R1 писал обзоры, посвященные мотоциклам, на которых он мог разогнаться до 300 км/ч, выполнять опасные трюки в потоке машин на автомобильной трассе.

У канала Александр Diablo R1 на YouTube было 197 тысяч подписчиков, в Instagram - 111 тысяч человек.

"Жаль парня. Ребят, не повторяйте чужих ошибок, не рискуйте. Жизнь даётся вам лишь раз", - пишут пользователи паблика "МОТО ЖЕСТЬ" в соцсети "ВКонтакте".