Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Слуцкий ответил на критику ЕС по поправкам в Конституцию

, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

Слуцкий ответил на критику ЕС по поправкам в Конституцию
Депутат Леонид Слуцкий. Фото: сайт Госдумы РФ

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что поправки в 79 статью ни в коей мере не отменяют международные обязательства РФ.

Так парламентарий комментировал заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано о том, что поправки в Конституцию РФ нарушают международные обязательства России.

«Я бы сказал, что это своеобразная форма очередного вмешательства в наши дела», – заявил Слуцкий, добавив, что «гораздо более жесткий примат национального законодательства над международным, к примеру, существуют в таких странах Европы, как Великобритания и Германия, не говоря уже о США».

ДВа

Общество

Общее собрание одного президента

Общее собрание одного президента

23 июня впервые в российской научной истории обычно громкое и шумное Общее Собрание РАН прошло онлайн и спокойно. Солировал президент РАН академик Александр Сергеев. Практически 4 часа без перекура он рассказывал о трудностях и перечислял достижения.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью