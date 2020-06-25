Слуцкий ответил на критику ЕС по поправкам в Конституцию
25 июня 2020, 19:17[ «Аргументы Недели» ]
Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что поправки в 79 статью ни в коей мере не отменяют международные обязательства РФ.
Так парламентарий комментировал заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано о том, что поправки в Конституцию РФ нарушают международные обязательства России.
«Я бы сказал, что это своеобразная форма очередного вмешательства в наши дела», – заявил Слуцкий, добавив, что «гораздо более жесткий примат национального законодательства над международным, к примеру, существуют в таких странах Европы, как Великобритания и Германия, не говоря уже о США».
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