Общее собрание одного президента

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25 июня 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели», Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука ]

Общее собрание РАН в режиме видеосвязи 23.06.2020, скриншот с youtube.com

23 июня впервые в российской научной истории обычно громкое и шумное Общее Собрание РАН прошло онлайн и спокойно. Солировал президент РАН академик Александр Сергеев. Практически 4 часа без перекура он рассказывал о трудностях и перечислял достижения.

Разговоры, разговоры

Власть представлял министр науки Валерий Фальков. И хотя в большой российской политике он всего пять месяцев, выступил по макиавелевски блестяще: умело поговорил о доверии, о партнерстве, упомянул о трудностях, намекнул на горе- предшественников. В строгом соответствии с заповедями Штирлица о том, что «запоминается последняя фраза» подложил ученым, измученным требованиями к публикациям в западных журналах, конфетку.

- Часто приходится слышать, что эффективность ученых должна определятся качеством формулирования проблем, строгостью научных выводов и использования методов достижения поставленных целей. А не количеством грантов, числом публикаций и умением привлечь внимание общественности. Коллеги, я думаю, такая постановка вопроса не просто имеет право на существование, а весьма и весьма актуальна. Понятно, что избыточность применения наукометрических показателей приводит к недостаточному вниманию к решению других проблем. Более того, наукометрическое давление, которое отчасти существует, заставляет ученых публиковаться и приводит не к самому хорошему качеству публикаций, - признал министр Фальков. И предложил всем вместе, не спеша, подумать над новой методологией оценки труда ученых.

«Не спеша», как кажется, вообще ключевой принцип Валерия Фалькова. Он не спешил менять верхнюю часть команды, доставшейся от Михаила Котюкова: «требуется только тонкая настройка», но затем поменял так резко и кардинально, что оставшиеся присели. Сейчас, говорят, вихрь начальственный пронесется над головами звена среднего. Однако в окружении научного начальника грядущую кадровую революцию отрицают. Так или иначе, но даже легкие намеки на сокращение наукометрии, которые насаждали те еще предшественнички типа Фурсенко, Ливанова и Котюкова, да и сам Фальков говорил о необходимости ее учитывать еще несколько месяцев назад, выглядит крамолой и фрондой. В общем если дипломату язык дан, чтобы скрывать свои мысли, то юристу дабы запутать всех окончательно. Первый юрист страны не раз это доказывал.

Далее слово взял Александр Сергеев. Говорил он о повышении статуса Академии с некого ФГУП (прости господи!) до статуса государственной, о том, что РАН должна стать главным экспертом страны, особенно в направлении стратегического развития, о том, что с таким финансированием фундаментальной науки наше место не в пятерке развитых научных стран, а в районе Сомали. В общем, практически повторял свои же слова, которые произносил и год, и два, и три назад. Разве только седых волос на голове стало значительно больше. Вероятно, устал Александр Михайлович…

Перечислял и достижения за прошедший год. Среди них и реально звонкие, на весь мир математические открытия, и Спектр-РГ, и робот-дояр. Какая-то фантасмагорическая смесь из разных областей знаний, как и сама фантасмагория решения 2013 года слить в один бокал физиков, медиков и сельское хозяйство в один флакон, взболтать, но не смешивать. Проводник этой гениальной идеи прочно и тихо засел на месте Бориса Березовского в Совбезе, а реально большому физику Сергееву пришлось два часа говорить о малознакомых ему роботах-доярках.

В общем, было решено написать «на деревню дедушке», в очередной раз изложить тезис: «кто не кормит свою науку, будет кормить чужую экономику» и отправить в запечатанном конверте в Кремль. Там в очередной раз разберутся и наконец-то всё поймут: России нужна фундаментальная наука! Собственно эта игра продолжается лет тридцать и не надоедает участникам.

Я к Вам пишу!

Увы, как относятся к письмам академиков во власти, демонстрирует письмо Александра Сергеева министру Фалькову по проблеме научного флота. «АН» неоднократно писал о том, что МОН не дает денег на ремонт и, Следовательно, срывает экспедиции. Сергеев написал немного дипломатичней. Также там говорится о необходимости срочного совещания по проблеме научного флота. Письмо дотировано 20 мая. Зарегистрировано и передано через канцелярию и по личным каналам. После Общего собрания «АН» спросил у Сергеева: «ответ был?».

Президент самых умных людей России ответил, что, мол, ковидное время, но «меня уверили в Минобрнауки, что эта задача будет решена». Мы не стали расстраивать Александра Михайловича тем, что задача не решена даже спустя месяц. Опять же можно свалить на время страшное, время ковидное! Этот эпизод наглядно раскладывает по полочкам кто есть кто в государстве российском. К сожалению, с большой долей вероятности также отнесутся и новым-старым инициативам Академии, особенно насчет стратегического планирования развития страны. И уж особенно насчет увеличения финансирования фундаментальных исследований. Не для того, бывшего министра науки в Минфин переводили, чтобы он деньги на науку раздавал.

Есть, конечно, надежда на министра нового, но слабенькая, слабенькая. Чужой он бомонду нашему…

- Фальков и не мог бы встроится в команду. Его никто не рекомендовал. Выбрал Сам. Говорят, он прилетел в Москву в командировку и вышел из АП с указом в кармане. Это не по правилам. Человек посторонний, закрытый, застегнутый. Да еще в 1995 году на юриста пошел учится! Тогда на юристов шли либо провидцы, либо Дон Кихоты… Кто он? Непонятно до сих пор, - поделился с «АН» крупный федеральный чиновник. По его мнению, «аппарат либо съест чужака, либо тот должен съесть аппарат».

Как заметил другой аппаратчик, «Фальков всегда осторожно говорит именно то, что от него ожидают услышать. И ничего не обещает». И это похоже на правду. Для многих ученых отмена или смягчение режима наукометрии есть победа здравого смысла. Поэтому у многих выступление министра вызвало массу положительных эмоций. Ненадолго, пока более реалистичные товарищи не напомнили основные тезисы выступление зама Фалькова Дмитрия Афанасьева, который ровно в том же самом зале президиума РАН презентовал очередную перестроечную программу высшего образования «Программа стратегического академического лидерства».

О ее сути надо писать отдельно, пока же вот «Показатели результативности: количество публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science Соre Collection и отнесенных к I и II квартилям и Arts and Humanities Citation Index (A&HCI); количество публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus и отнесенных к I и II квартилям по SNIP»….

И так далее и тому подобное! Вновь и вновь показателем результативности становятся публикации нашей исследовательской мысли, оплаченной российским бюджетом в иностранных журналах, зачастую за деньги автора! Эта шизофрения кажется болезнью всем, кроме тех, кто пишет эти программы. А это чиновники министерства, которое руководит наукой и высшим образованием.

Правда, есть и маленькое, но весомое «но». Как рассказали «АН» в Академии, программу этого самого лидерства впервые за многие годы готовили совместно: от ученых сам Сергеев, от власти сам Фальков. Причем готовили по вечерам и ночам, т.к. другого свободного времени просто не было. Вполне вероятно, что упоминание о количестве публикаций это просто дымовая завеса от церберов наукометрии. Вот и осторожный президент РАН немного проговорился, отвечая на вопрос «АН»: «когда американское Миннауки обяжет Гарвард или «Хогвартс» публиковаться в журналах РАН?».

- Мы сейчас очень озабочены тем, чтобы по-современному подойти к «видности» наших журналов. Первое. Надо сделать их в открытом доступе, свободными для просмотра и скачивания. И второе: качественный перевод. Но мы не хотим сдавать русский научный язык, поэтому журнал в одну и ту же секунду должен выходить онлайн на двух языках. РАН работает над проектом «Российский Академический издательский дом», который будет готовить, переводить, издавать академические журналы. Нужна, конечно, финансовая поддержка правительства. И тогда, возможно, американские ученые будут стремиться опубликоваться в Докладах РАН, - ответствовал Сергеев.

Идея, конечно, замечательная, но ключевые слова здесь «поддержка правительства». Сегодня на научных российских журналах миллионы зарабатывает некий американский гражданин Шустерович. Который, как говорят, на личных связях и при активной поддержке одного из вице-президентов Академии выигрывает почти все тендеры на их издание. Да и двери правительственных кабинетов для него гостеприимно открыты. Вряд ли несостоявшийся жених Ксении Собчак благосклонно решит поделиться финансовой научной поляной.

Похоже, эту проблему, как и большинство других проблем российской академической науки, может решить только другой президент – Владимир Путин.