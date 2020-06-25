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Эксперт рассказала, на каких курортах начали принимать туристов

, 18:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Эксперт рассказала, на каких курортах начали принимать туристов
фото: pixabey

Глава Ростуризма Зарина Догузова  рассказала, на каких курортах начали принимать туристов уже на этой неделе.

«Уже на этой неделе в Сочи начали принимать первых туристов. На этой неделе первые самолеты полетят в Калининград, а 28 июня стартует летняя навигация, круизы. С 1 июля в большинстве популярных туристических направлений нашей страны стартует сезон, можно планировать отпуска, поездки», – сказала Догузова. 

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