Эксперт рассказала, на каких курортах начали принимать туристов
25 июня 2020, 18:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, на каких курортах начали принимать туристов уже на этой неделе.
«Уже на этой неделе в Сочи начали принимать первых туристов. На этой неделе первые самолеты полетят в Калининград, а 28 июня стартует летняя навигация, круизы. С 1 июля в большинстве популярных туристических направлений нашей страны стартует сезон, можно планировать отпуска, поездки», – сказала Догузова.
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