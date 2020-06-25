«Нас хотят истребить», жители кузбасского поселка объявили голодовку. Они требуют остановить строительство угольной станции

Аргументы Недели → Общество 13+

25 июня 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Кузбаса объявили голодовку и установили палаточный лагерь на месте строительства углепогрузочной станции разреза «Кузнецкий Южный» в поселке Черемза. Они требуют отставки главы Новокузнецкого района Андрея Шарнина, лоббирующего интересы угольщиков.

Недавно он пригрозил протестующим лишением бюджетной поддержки, но сдаваться те не намерены. «Я похоронила пятерых молодых знакомых от рака. Я не хочу умереть сама, не хочу, чтобы умерли мои дети. Мы будем стоять до последнего, у нас нет другого способа. Не хочу, чтобы дети потом проклинали нас, что мы не отстояли их здоровье и нашу землю», – признается одна из голодающих Алина Морозова.

"Сегодня начали голодать двое, потом по тройкам будут присоединяться каждые три дня. И так пока либо не будут выполнены требования, либо пока на голодовку не сядет вся Черемза и соседний посёлок ГРЭС. Голодающие будут постоянно под контролем старшего по лагерю. Если кому-то станет плохо, сразу будем вызывать скорую помощь", - сообщил активист региональной общественной организации охраны окружающей среды "Комитет по экологии" Вячеслав Кречетов.

Ранее их соседи из Киселевска просили убежища в Канаде и обратились с жалобой на геноцид в международный уголовный суд в Гааге. Кстати, когда поправки в Конституцию вступят в силу, никакие обращения в мировому сообществу нам уже не помогут.