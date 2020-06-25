Военный психолог прокомментировал неадекватное поведение военнослужащего на параде Победы

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25 июня 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Военный психолог Алексей Захаров пояснил, что алкогольная зависимость могла стать причиной атаки военнослужащего на автомобиль ФСО. По предварительной версии следствия, задержанный расстроился из-за того, что его в последний момент отправили в резерв, лишив возможности участвовать в параде Победы 24 июня.



Психолог отмечает, что солдат мог повести себя неадекватно, потому что у него произошла абстиненция. Специалист подчеркнул, что подобное состояние может возникнуть у человека, страдающего зависимостью.

"Люди, которые находятся в зависимости, мучаются, когда не получают препараты. Зависимостей много, но механизм воздействия на организм одинаковый. Это тяжелое неизлечимое заболевание. Можно достигать определенного периода ремиссии, но непонятно, как человек попал в войска. Если зависимость установлена, что человек нуждается в лечении и контроле, даже стадия ремиссии не исключает срывов", - подчеркнул эксперт.