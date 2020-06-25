Контрольно-счетная палата оценит работу госорганов Челябинской области

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25 июня 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В связи с пандемией коронавируса Контрольно-счетная палата приостановила проверки, требующие выхода на объекты. В качестве замены в план работы включили ряд экспертно-аналитических мероприятий.

По словам председателя КСП Челябинской области Алексея Лошкина, основной задачей этих мероприятий является оценка работы госорганов, направленной на улучшение окружающей среды, качества жизни населения, рост экономики региона и, конечно же, выявление пробелов в этой работе.

В ходе мероприятий аудиторы проанализируют документы стратегического планирования и основный показатели, касающиеся роста экономики региона.