Контрольно-счетная палата оценит работу госорганов Челябинской области
25 июня 2020, 17:54[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
В связи с пандемией коронавируса Контрольно-счетная палата приостановила проверки, требующие выхода на объекты. В качестве замены в план работы включили ряд экспертно-аналитических мероприятий.
По словам председателя КСП Челябинской области Алексея Лошкина, основной задачей этих мероприятий является оценка работы госорганов, направленной на улучшение окружающей среды, качества жизни населения, рост экономики региона и, конечно же, выявление пробелов в этой работе.
В ходе мероприятий аудиторы проанализируют документы стратегического планирования и основный показатели, касающиеся роста экономики региона.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлете код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.