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Украинцы, пересекая границу Крыма, прямиком попадают на двухнедельную изоляцию в крымские обсерваторы

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Украинцы, пересекая границу Крыма, прямиком попадают на двухнедельную изоляцию в крымские обсерваторы
Фото: соцсети

Количество находящихся под двухнедельной изоляцией колеблется около цифры в девятьсот пятьдесят человек.

На ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в Крыму было сообщено, что 24 июня 2020 года с украинской границы в обсерваторы перемещено 116 человек.

Напомним, что согласно указа главы Крыма на двухнедельную изоляцию помещаются все прибывающие из-за границы. Лица, прибывающие на полуостров из других регионов России карантин не проходят.  

 

ГБ

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