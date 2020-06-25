Украинцы, пересекая границу Крыма, прямиком попадают на двухнедельную изоляцию в крымские обсерваторы

Аргументы Недели → Общество 13+

25 июня 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Количество находящихся под двухнедельной изоляцией колеблется около цифры в девятьсот пятьдесят человек.

На ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в Крыму было сообщено, что 24 июня 2020 года с украинской границы в обсерваторы перемещено 116 человек.

Напомним, что согласно указа главы Крыма на двухнедельную изоляцию помещаются все прибывающие из-за границы. Лица, прибывающие на полуостров из других регионов России карантин не проходят.