Может ли россиянин съесть 2 килограмма рыбы в месяц

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25 июня 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Фото: соцсети

В последние годы данные Росстата гласили, что уровень потребления рыбы в стране в среднем находится на рекомендуемом Минздравом уровне. Эксперты подвергают эти цифры сомнению, а опросы показывают, что россияне в связи с падающими доходами далеко не всегда могут позволить себе полезный для здоровья продукт.

Новые сведения по уровню потребления рыбы в стране Росстат должен представить через несколько недель. Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, несмотря на пандемию коронавируса, на 22 июня было выловлено почти 2,4 млн т разных водных биоресурсов, а это на 8,4% больше уровня 2019 года. Ведомство сообщает, что производство лососевых пород рыб в России в 2019 году выросло на 36,4% к 2018 году - до 90,8 тыс. т. Это вдвое больше, чем в 2014 году - до применения Россией ограничительных мер по ввозу импорта в ответ на антироссийские санкции.

Ранее Росстат публиковал данные, согласно которым потребление рыбы на душу населения уже с 2012 года вышло на уровень, который Минздрав определяет как оптимальный, – около 22 кг в год. Получается, что каждый россиянин съедает в месяц около 2 кг разнообразной рыбы, что для многих семей сейчас из-за снижения уровня доходов выглядит нереальным. Согласно официальной статистике, по этому показателю Россия находится уже в мировых лидерах. В утвержденной российским правительством Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса обозначена цель: достижение в 2030-м потребления рыбы в стране на уровне 25 кг на человека в год, при этом самообеспечение страны этим продуктом должно достигнуть планки 85%.

Глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев ранее сообщал, что, несмотря на рост улова, потребление в России падает. Проанализировав данные госстатистики и Росрыболовства, он пришел к выводу, что потребление рыбы и морепродуктов с учетом импорта в прошлом году составляло около 13 кг на человека в год. По словам эксперта, это уровень потребления в СССР в начале 1960-х годов или современных наименее развитых стран мира.

Согласно опросу РАНХиГС, проведенному в 2017 году, 53% респондентов стали меньше покупать рыбу и рыбные продукты (годом ранее таких было 49%).

«Это несколько противоречит данным Росстата, по которым в 2017 году среднее потребление рыбы хоть не на много, но выросло. Если только это произошло за счет рыбалки в местном пруду?» - задается вопросом представитель Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Шагайда.

По словам эксперта, цена российской рыбы вполне конкурентна, если она активно вывозится за рубеж.

«На основного импортера российской рыбы - Китай - приходится более 36% нашего экспорта. Вопрос, почему конкурентная по цене рыба активно вывозится, а в стране продается по высоким ценам, многократно обсуждался. Это и потому, что судно встречает многочисленная делегация проверяющих, и потому, что суда, отремонтированные за границей, должны были платить налог на добавленную стоимость с суммы ремонта за рубежом, где ремонтироваться было существенно дешевле. Проблемы только добавляются, когда из-за механизма квот выдавливаются мелкие рыболовецкие артели и прочие предприниматели, когда квоты увязываются с условиями, не выполнимыми для небольших рыболовецких бизнесов», - отмечает Шагайда.

По мнению президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, эпидемия коронавируса будет иметь негативные последствия для рыбного рынка. Эксперт считает, что по итогам 2020 года среднедушевое потребление рыбопродукции в России составит не более 21 кг.

По данным статистики, больше всего рыбы едят в Архангельской области, там среднедушевое потребление составляет около 46 кг, в Магаданской - примерно 38 кг, замыкает тройку лидеров Астраханская область с 37 кг. Меньше всего рыбы едят в Тыве (7,6 кг), на Алтае (чуть больше 10 кг) и в Северной Осетии-Алании - около 12 кг.