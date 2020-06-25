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Синоптики сообщили, что погода до конца июня будет соответствовать норме

, 17:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Синоптики сообщили, что погода до конца июня будет соответствовать норме
фото: pixabey

Синоптики сообщили, что погода до конца июня будет соответствовать норме. Это касается стличного региона, северо-запада России и Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в Гидрометцентре. 

В плюс значения уйдут на большей части Азиатской территории, там температуры будут выше нормы на 4-8 градусов. Наибольшие отклонения будут наблюдаться на севере Сибири, отклонения от нормы до четырех градусов ждут жителей юга Сибири. 

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