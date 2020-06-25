Беларусь больше не боится Лукашенко. Последний диктатор Европы падет?

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25 июня 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: EuroNews

Alexei Nikolsky/Sputnik

Впервые после протестов во время президентской гонки 2010 года белорусы видят реальный шанс свергнуть президента Александра Лукашенко после 26 лет диктатуры.

Как раненый зверь, команда Лукашенко кусается очень сильно. Бескомпромиссный и отчаявшийся режим привёл к заявлениям, что власти готовы применить оружие, чтобы защитить себя от собственного народа, который осмеливается выражать свое мнение.

Где в условиях жестоких угроз и парализующего страха белорусское гражданское общество находит надежду и силы для борьбы?

Действия президента во время пандемии COVID-19 отличались от действий европейских стран. Но разменной монетой в его уникальном подходе были наши жизни.

По состоянию на конец июня число инфицированных в Беларуси, стране с населением в девять миллионов человек, сравнялось с числом инфицированных в китайской провинции Хубэй, которая насчитывает 60 миллионов человек. Между тем Лукашенко обвиняет пострадавших и критикует инфицированных медицинских работников.

Его ответ неизбежно ударил по репутации. Даже сторонники Лукашенко сейчас задаются вопросом: был ли наш президент благоразумен? И должны ли мы ожидать от него большей ответственности в будущем.

Лукашенко назвал жесткие экономические условия причиной своей реакции на эпидемию COVID-19. Комментируя вопрос о том, будет ли в стране карантин, он спросил: «Что мы будем есть?» В 2020 году в Беларуси это не риторический вопрос.

Что касается риторики, то в преддверии этих выборов президент выступил с рядом напыщенных речей. Он пригрозил подавить мирный протест огнестрельным оружием, сделал уничижительные замечания по поводу способности женщин работать в политике и бизнесе. Он был откровенно груб по отношению к кандидатам в президенты и незаконно задерживал мирных демонстрантов.

В отличие от прошлых лет, российские элиты, озабоченные собственными проблемами, на этот раз не оказали Лукашенко никакой поддержки. Россия традиционно была донором нынешнего белорусского правительства, но сейчас, когда экономические отношения между двумя странами стали более напряженными, чем когда-либо, Россия лишила Лукашенко столь необходимой финансовой поддержки в тот момент, когда в ней больше всего нуждаются.

Молодые белорусы активны и требуют перемен. Вчерашние дети – поколение, родившееся после избрания Лукашенко в 1994 году, – сейчас достигли избирательного возраста.

Тем временем старшее поколение, родившееся в 1940-50-е годы и традиционно поддерживающее нынешнего президента, умирает. Пропагандистские инструменты, основанные на памяти о Второй мировой войне, о голоде и разрухе, которые раньше были эффективными митинговыми «криками», не работают с новым поколением.

По мере того, как общество становится все более цифровым, оно не оставляет никаких шансов для старомодных методов воздействия на общественное мнение. Власти, которые использовали традиционные каналы, такие как государственное телевидение и газеты, в качестве своих пропагандистских инструментов, столкнулись с конкуренцией со стороны новых каналов и социальных сетей, что привело к лавинообразному охвату прогрессивного электората.

Единственное решение Лукашенко – это применение силы и агрессии. То, что его предупреждения не пустая болтовня, стало очевидным с самого начала кампании. Два потенциальных кандидата, один из которых собрал подавляющее число подписантов для участия в президентских выборах, уже арестованы вместе с сотнями сторонников и журналистов.

Надежда состоит в том, что по мере того, как сотни тысяч белорусских людей объединяются, чтобы выразить поддержку переменам, страх рассеивается не только перед протестующими, но и перед белорусской полицией, единственной опорой, оставшейся от режима Лукашенко. Один за другим полицейские отказываются выполнять преступные приказы. И с каждым днем перемены в Беларуси не только кажутся вероятными, но и кажутся неизбежными.